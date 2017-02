© luctheo - pixabay.com Atomkraftwerk Krsko: Wieder Zwischenfall! 16.2.2017 Der gestrige Zwischenfall beim AKW Krsko zeigt die Probleme des veralteten Kraftwerks





Am Donnerstag kam es wieder zu einem Zwischenfall im slowenischen Atomkraftwerk Krsko, es schaltete sich nach einem Problem im Kühlsystem von selbst ab. Das AKW nahe der kroatischen Grenze, dass noch vom ehemaligen Jugoslawien errichtet wurde, liefert

Strom für Kroatien und Slowenien und wird von den beiden Ländern gemeinsam betrieben. Ursprünglich war eine Außerbetriebnahme im Jahr 2023 geplant, Slowenien und Kroatien haben jedoch im Vorjahr trotz herber Kritik eine Laufzeitverlängerung von 20 Jahren beschlossen. Das Kraftwerk ging 1981 in Betrieb. Es ist nicht nur bereits veraltet, sondern es liegt noch dazu in einer Erdbeben gefährdeten Zone.



"Der Zwischenfall im Atomkraftwerk Krsko verdeutlicht ein weiteres Mal, wie gefährlich und unverantwortlich die Laufzeitverlängerung des Atomkraftwerkes Krsko für Menschen und Natur tatsächlich ist. Der Kärntner Landtag hat sich mehrfach gegen Atomenergie ausgesprochen. Die Verantwortlichen müssen endlich handeln", so VP-Energiesprecher Franz Wieser nach der Hiobs-Botschaft über den Zwischenfall im AKW Krsko. Die Kärntner Volkspartei habe sich klar und deutlich im Landtag gegen eine Verlängerung der Laufzeit des AKWs ausgesprochen. Mittels Dringlichkeitsantrag vom November 2013 wurde zuletzt sogar die sofortige Abschaltung des AKW´s Krsko gefordert. "Die Verantwortlichen müssen endlich handeln und im Sinne der Bevölkerung die Beschlusslagen des Kärntner Landtages umsetzen. Wie viele Störfälle braucht es noch, dass die drohende Gefahr ernst genommen wird", fragt Wieser. Kärnten müsse als betroffenes Nachbarland seine Interessen wahrnehmen und auch selbst als positives Beispiel vorangehen. Die Nutzung erneuerbarer Energieformen im eigenen Land muss dazu endlich voranschreiten. "Die Kärntner Volkspartei bleibt bei Ihrer Position: Nein zur Atomenergie - Ja zu erneuerbaren Energien!"



Sofortige Stilllegung von Krsko gefordert

