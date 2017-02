© seagul-pixabay.com/ Erneuerbare Energien Stillstand oder Wachstum: Ökostromnovelle- ein zahnloser Entwurf? 15.2.2017 Die Erneuerbare-Energie-Verbände fordern geschlossen signifikante Änderungen an dem Gesetzesentwurf





Wien- "An sich gut, dass endlich etwas in Richtung der "kleinen Ökostromnovelle" passiert, aber der Ökostrom wird damit nicht mehr!" so das wesentliche Resümee der Erneuerbare-Energien-Verbände. Nach rund dreijähriger Diskussion ist nun die kleine Ökostromnovelle in Begutachtung gegangen. Bedauerlich ist jedoch, dass der jetzige Entwurf die Ökostrommengen nicht steigern würde. "Schon die kleine Novelle muss ein deutliches Mehr an sauberegem Strom bringen", fordert Peter Püspök, Präsident des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) und ergänzt: "Dies wäre eine Win-Win-Win-Situation für Österreich."



"Bei einer kleinen Ökostromnovelle mit einem wirklichen Abbau der Ausbaubarrieren gewinnt der Klimaschutz durch mehr erneuerbare Energien, die Wirtschaft durch hohe Investitionen und der Finanzminister durch höhere Steuereinnahmen. Dies ist möglich ganz ohne Mehrbelastung der Stromabnehmer", ist sich Püspök sicher. "Mit Bedauern hat die Branche aber festgestellt, dass die vorgeschlagenen Änderungen insgesamt nicht mehr Ökostrommengen hervorbringen. Das kann nicht das letzte Wort sein. In Zeiten der Energiewende muss jede Ökostromnovelle auch ein deutliches Mehr an Ökostrom bringen." Nicht zuletzt steht auch im neuen Regierungsübereinkommen, dass eine Ökostromnovelle eine signifikante Steigerung der Investitionen in erneuerbare Energien auslösen soll.



