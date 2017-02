© German Pellets OÖ: Schadet die Regierung bewusst der eigenen Wirtschaft? 15.2.2017 Oberösterreich will Klimaziele zurücknehmen und schädigt damit die eigene Öko-Industrie





Unbegreiflich: Die Oberösterreichische Landesregierung beantragt eine neue Energiestrategie, in der die Rücknahme bereits definierter Klimaziele festgelegt werden soll. Damit würde die Regierung der eigenen Ökoenergieindustrie in den Rücken fallen.



Das Land Oberösterreich - bisheriges Vorzeigebundesland in Sachen Energiewende - soll eine neue Energiestrategie erhalten. Getarnt als Erweiterung der bereits bestehenden Strategie, handelt es sich bei dem neuen Programm tatsächlich um ein massives Zurückrudern. Die zuvor von Schwarz-Grün definierten und essentiellen Ziele, nämlich bis 2030 den gesamten Strom- sowie Raumwärmebedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken, sollen nun gestrichen werden.



Dabei wurde die Situation oberösterreichischer Unternehmen - im Bereich der Bioenergie, Nutzung von Solarenergie sowie Nutzung von Wärmepumpen - anscheinend ignoriert. Die vorgelegte Klimastrategie hätte negative Auswirkungen auf den heimischen Markt. Die international anerkannten Technologieunternehmen aus Oberösterreich würden unter massiven wirtschaftlichen Einbußen zu leiden haben.



Sind die Interessen fossiler Energiekonzerne wichtiger als die lokale Wirtschaft?

Die Umsetzung von Klimazielen schafft Arbeitsplätze und stärkt die Region!

Finanzielle Entlastung für Haushalte durch erneuerbare Energie!

Bekenntnis zum Klimaschutz ade?

