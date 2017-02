© Peter Dargartz- pixabay.com / Windrad Windkraft-Ausschlusszone Oberösterreich? 13.2.2017 OÖ Landesregierung hat heute die Zukunft der Windenergienutzung in Oberösterreich besprochen





In der heutigen Sitzung hat die Landesregierung den neuen Windmasterplan und überschießende Abstandsregelungen für den Windkraftausbau diskutiert. In Kürze soll es zur Beschlussfassung kommen. "Oberösterreich war ein Pionierland für die Nutzung der Windkraft. Die derzeitige Idee die Windkraftnutzung de facto zu verbieten, wäre eine absolute Fehlentscheidung. Das ist aus wirtschaftlicher, klimapolitischer und standortpolitischer Sicht einfach falsch. Statt auf Windstrom würde damit die Landesregierung auf Kohle- und Atomstrom aus den Nachbarländern setzen", betont Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. "Die Windbranche fordert eine offizielle Begutachtung und eine starke Überarbeitung der Entwürfe, damit die Windenergienutzung in Oberösterreich nicht der Geschichte angehört."



Die Landesregierung hat in der heute stattgefundenen Sitzung einen neuen Windmasterplan und eine verschärfte Abstandsregelung für Windräder diskutiert. Die derzeitigen Ideen würden ganz Oberösterreich zur windkraftfreien Zone machen. Begründet wird dies mit dem Naturschutz. "Es ist schon überraschend, dass offenbar ganz Oberösterreich unter Naturschutz stehen soll und daher der Windkraftausbau in diesem Bundesland verunmöglicht würde. Das ist natürlich ein reiner Vorwand. Es gibt viele Beispiele in Österreich für eine naturverträgliche und konfliktfreie Nutzung der Windkraft", bemerkt Stefan Moidl und fordert: "Die IG Windkraft bekräftigt einmal mehr die Bereitschaft sich an der Ausarbeitung von Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung zu beteiligen. Bis jetzt ist die Einbindung der Branche nicht erfolgt."



