Linz - Oberösterreich war bisher international eine absolute Vorzeigereigon und ein Modell dafür wie Energiewende geht: Eine klare Energiestrategie "Energiezukunft 2030", die von Grünen und ÖVP beschlossen worden war, hatte das Ziel, bis 2030 100 Prozent des Energieverbrauchs bei Strom und Raumwärme aus Erneuerbarer Energie zu erzeugen. Mit großem Erfolg, soviel ist fix. Es entstand im Bundesland Oberösterreich eine breite Bewegung, die eines erkannt hat: Ein Umbau der Energieerzeugung ist ein Muss. In mehr als 200 Gemeinden wurden eigene Umbaukonzepte erarbeitet und tausende Arbeitsplätze entstanden neu. Greenjobs, die andere sich nur wünschen. Oberösterreich positionierte sich international mit viel Engagement und Investition als Modellregion der Energiewende.



Landesrat Anschober ist enttäuscht und warnt: ‘Das soll morgen alles vorbei sein. In zwei Anträgen will Schwarz-Blau in der morgendlichen Regierungssitzung eine neue Energiestrategie beschließen und einen neuen Windkraftmasterplan. Die bisherige von der ÖVP über 12 Jahre mitgetragene Politik würde damit auf den Kopf gestellt, die Energiewende beendet."



