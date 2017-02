© Robert Willfurth Ausschreibung der Europäischen und der Österreichischen Solarpreise 2017 13.2.2017 Ab Ende Februar können Projekte für den Europäischen und Österreichischen Solarpreise vorgeschlagen bzw. eingereicht werden, Unterlagen ab spätestens Ende Februar online





Die Österreichischen Solarpreise werden von EUROSOLAR AUSTRIA seit 1994 an Gemeinden, kommunale Unternehmen, private Personen, Ingenieure, Architekten, Eigentümer von Anlagen sowie an Organisationen vergeben, die sich besonders um die Nutzung Erneuerbarer Energien verdient gemacht haben. Außerdem werden Vorschläge an EUROSOLAR International zur Verleihung der EUROPÄISCHEN SOLARPREISE gegeben.



Mit der Verleihung soll das Thema Erneuerbare Energien in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Die Ausschreibung der Solarpreise wird über die einzelnen Ländersektionen von EUROSOLAR angekündigt. Damit werden auch die Einreichungsunterlagen veröffentlicht.



Ausgezeichnet werden herausragende innovative Projekte und Initiativen von Anwendungen Erneuerbarer Energien in verschiedenen Preiskategorien

Kategorien



