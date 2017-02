© T. Christensen, Robin Wood /Kein Atomm├╝ll auf dem Neckar! Abseilaktion in Heilbronn gegen geplanten CASTOR-Transport Kein Atomm├╝ll auf dem Neckar! 12.2.2017 Kletter-AktivistInnen von ROBIN WOOD demonstrieren in Heilbronn gegen geplante CASTOR-Transporte





Heilbronn- Gestern am Vormittag seilten sich ROBIN WOOD-AktivistInnen von der Rosensteinbr├╝cke in Heilbronn abgeseilt und ein schwarzes Transparent angebracht. Darauf steht in gelben Lettern: ‘Kein Atomm├╝ll auf dem Neckar! EnBW geizt ┬ľ wir alle baden es aus.’ Der Protest richtet sich gegen den Energiekonzern EnBW, der in mehreren Schiffstransporten CASTOR-Beh├Ąlter mit hochradioaktiven Brennelementen auf dem Neckar von Obrigheim nach Neckarwestheim ├╝berf├╝hren will. Die Transporte sollen auch mitten durch die 120.000-Einwohnerstadt Heilbronn fahren. ROBIN WOOD fordert EnBW und die Genehmigungsbeh├Ârden dazu auf, daf├╝r zu sorgen, dass die unn├Âtigen und gef├Ąhrlichen Transporte unterbleiben.



Bisher weigert sich die EnBW aus Kostengr├╝nden, in Obrigheim ein Zwischenlager zu errichten. Stattdessen sollen die 15 CASTOR-Beh├Ąlter ins 50 Kilometer entfernte Neckarwestheim verschifft werden. Dort sollen sie in einem Zwischenlager unterkommen, das aufgrund von Auswaschungen und der damit verbundenen Erdrutsch-Gefahr geologisch instabil ist. Bislang gibt es auch keinerlei Erfahrungen mit dem Transport von hochradioaktivem M├╝ll auf Wasserwegen. Im Falle eines Unfalls sind ├Ąhnlich wie bei einem Chemieunfall unweigerlich viele Flusskilometer betroffen. Die EnBW hat sich trotz dieses Risikos f├╝r den Wasserweg und gegen andere Transportvarianten entschieden, weil sie sich davon weniger Proteste verspricht.



‘EnBW und Baden-W├╝rttembergs Umweltminister Franz Untersteller verbreiten die Illusion, es g├Ąbe bald eine gr├╝ne Wiese am AKW Obrigheim. Tats├Ąchlich wird es noch Jahrzehnte dauern, bis der gr├Â├čte Teil der radioaktiven Hinterlassenschaften vom Standort entfernt wurde. Die Verschiebung des M├╝lls nach Neckarwestheim ist eine Scheinl├Âsung, die von den ungel├Âsten Problemen im Umgang mit radioaktivem M├╝ll ablenken soll’, sagt ROBIN WOOD-Aktivistin Christina Albrecht.



Zus├Ątzlich zu den hochradioaktiven Brennelementen sind zahlreiche stark belastete Gro├čkomponenten am Standort Obrigheim. Ein regelrechter M├╝lltourismus ├╝ber den Neckar k├Ânnte die Folge sein ┬ľ zu Lasten der Bev├Âlkerung entlang der Strecke.



Seit dem 21. Januar diesen Jahres besuchen Aktive des B├╝ndnisses ‘Neckar-Castorfrei’ die Anrainergemeinden, um Menschen an der 50 Kilometer langen Transportstrecke ├╝ber die Risiken der Transporte aufzukl├Ąren. ROBIN WOOD unterst├╝tzt die Demonstration, zu der das B├╝ndnis f├╝r zum 4. M├Ąrz um 13:00 Uhr zum Kiliansplatz in Heilbronn aufruft.





