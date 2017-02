© Niederberger/ Ein Twizy in vollends anderem Einsatz Ein E-Mobil als Stra√üenreinigungsfahrzeug 12.2.2017 Elektrotwizy in Berlin in etwas anderem Einsatz





Berlin ¬Ė Er ist geruchs- und ger√§uschlos, beschleunigt in nur 8,3 Sekunden von 0 auf 60 km/h und wird von seinen Fahrern liebevoll ‘Tretminenferrari¬Ē genannt. Der elektrischeTwizy der Niederberger Gruppe f√§hrt schon seit einigen Wochen im Auftrag dwer Berliner Stadtreinigung (BSR) durch den Bezirk Spandau im Westen der deutschen Hauptstadt. Vor allem im Gebiet der Altstadt befreit das Reinigungsfahrzeug Marktpl√§tze, B√ľrgersteige und Gr√ľnfl√§chen von Hundekot.



Die Batterien bringen eine Leistung von 11,6 Kilowattstunden und haben eine Reichweite von rund 140 Kilometern ¬Ė keine Frage: Der technologische Wandel findet bei dem infrastrukturellen Geb√§udedienstleister unter der Motorhaube statt. Neu ist die Erfindung des Hundekotfahrzeugs freilich nicht: Seit fast 10 Jahren sind bereits mehrere Spezialmaschinen des Geb√§udereinigers f√ľr die BSR unterwegs. ‘Mit dem selbstentwickelten Spezialumbauten f√ľr das Elektrofahrzeug schlagen wir nun aber gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir entfernen mit ihm t√§glich bis zu 5 Tonnen der unappetitlichen Hinterlassenschaften und das vor allem lautlos und umweltschonend, ohne CO2 zu erzeugen ¬Ė eben elektrisch¬Ē, freut sich Peter Hollmann, Betriebsleiter der NIEDERBERGER Berlin GmbH & Co.KG., √ľber das neue E-Fahrzeug.



Das kleine, wendige Reinigungsfahrzeug, das ein bisschen aussieht, wie ein zu gro√ü geratener Staubsauger, st√∂rt damit weder den Wirtschaftsverkehr in Einkaufsstra√üen oder Wochenm√§rkten noch Anwohner mit Motorenl√§rm. Rund 75 Kilometer t√§glich legt das Sammelauto zur√ľck. Das Fahrzeug wird aber nicht nur zur Hundekotentfernung genutzt, sondern auch zur Stadtreinigung: Der Fahrer leert √∂ffentliche M√ľlleimer und hat auch einen Besen dabei, um Abf√§lle einzusammeln, die um die M√ľlleimer herum liegen. Zur Entsorgung wird der n√§chstgelegene BSR-Hof angefahren. Zum Betanken des Fahrzeugs steuert der Fahrer zum Feierabend einfach die Ladestation auf dem Betriebshof an. ‘Wir wollen zus√§tzlich zu den vier im Einsatz befindlichen Elektrofahrzeugen nach und nach noch mehr Elektrofahrzeuge in unseren Fuhrpark aufnehmen, beziehungsweise Altfahrzeuge gegen ein Elektro-Pendant ersetzen. Elektromobilit√§t ist nun einmal die Fortbewegung der Zukunft¬Ē, res√ľmiert Hollmann.



