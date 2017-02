© Semarec/ Sebastian Th├╝mmel, Maik Bergamos und Diplom-Ingenieurin Sabrina Schwarz (von links) von der TU Clausthal wollen Seltene Erden aus Lautsprecher-Boxen recyceln Wer vermutet seltene Sch├Ątze in Lautsprechern? 11.2.2017 Seltene Erden und ihr Recyclingpotential im Mittelpunkt





Berlin/Goslar. Im Forschungsprojekt ‘Seltenerd-Magnet-Recycling’ (SEMAREC) wird die TU Clausthal von der Lautsprecher Teufel GmbH unterst├╝tzt. Das Unternehmen, Europas gr├Â├čter Hifi-Direktvertrieb, setzt vor allem NeodymEisenBor-Magnete in Lautsprecher-Schallwandlern ein, da sie eine hohe Leistung mit vergleichsweise geringem Gewicht vereinen. Diese Magnete setzen sich zu rund einem Drittel aus Seltenen Erden, etwa Neodym und Dysprosium, zusammen.



Die Seltenen Erden werden seit dem Jahr 2008 auf der Liste der kritischen Rohstoffe der Europ├Ąischen Kommission gef├╝hrt, da f├╝r diese ein hohes Versorgungsrisiko besteht. Die Technische Universit├Ąt Clausthal erforscht mit Unterst├╝tzung des Bundesministeriums f├╝r Bildung und Forschung Verfahren, um Seltene Erden zu wirtschaftlichen Konditionen in einem Recyclingprozess zur├╝ckzugewinnen.



‘Wir haben uns ├╝ber die Anfrage der TU Clausthal gefreut und spontan unsere Unterst├╝tzung zugesagt, denn das Thema betrifft uns unmittelbar’, kommentiert Sebastian Drawert, General Manager Marketing bei Teufel. ‘Wir sind uns unserer ├Âkologischen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und k├Ânnen so einen kleinen Teil zur R├╝ckgewinnung dieser raren Rohstoffe beitragen, auf die wir auch selbst angewiesen sind.’



‘Die unb├╝rokratische und gro├čz├╝gige Unterst├╝tzung durch den Lautsprecher-Hersteller erm├Âglicht es uns, einen f├╝r das Recycling von Seltenen Erden interessanten Stoffstrom auf sein Recyclingpotential hin zu untersuchen und f├╝r diesen Ans├Ątze f├╝r eine mechanische Aufbereitung zu entwickeln’, freut sich Diplom-Ingenieurin Sabrina Schwarz. Besch├Ąftigt ist sie am Clausthaler Lehrstuhl f├╝r Rohstoffaufbereitung und Recycling von Professor Daniel Goldmann.



An den Lautsprechern sollen in einem ersten Schritt manuelle Demontagestudien durchgef├╝hrt werden, um das R├╝ckgewinnungspotenzial besser absch├Ątzen zu k├Ânnen und geeignete Ans├Ątze f├╝r die mechanische Aufbereitung zu identifizieren. Darauf aufbauend soll ein mechanisches Aufbereitungsverfahren an der TU Clausthal bis in den Technikumsma├čstab entwickelt werden, das anschlie├čend beim Projektpartner, der Electrocycling GmbH in Goslar, im Industriema├čstab getestet werden soll.



Das Berliner HiFi-Unternehmen stellt f├╝r das Projekt eine insgesamt dreistellige Zahl an Lautsprechern und Subwoofern aus Kundenretouren und Garantief├Ąllen zur Verf├╝gung. Gelingt das Projekt in gew├╝nschter Weise und bew├Ąhrt sich das entwickelte Verfahren, werden damit in Deutschland erstmals relevante Mengen der f├╝r viele Zukunftstechnologien wie Elektromobilit├Ąt, Windkraft und Leuchtstoffe besonders wichtigen Seltenen Erden aus Sekund├Ąrrohstoffen gewonnen.





