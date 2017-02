© OpenClips Nachhaltigkeit: Wenn die öffentliche Hand einkauft 13.2.2017 Der Aspekt der Nachhaltigkeit soll bei Einkaufsentscheidungen der öffentlichen Hand mehr zum Tragen kommen





Das ist das Ziel eines neuen Forschungsprojekts an der Uni Würzburg. Der Bund (D) finanziert es mit knapp einer halben Million Euro.



Eine Gemeinde möchte die Büroeinrichtung im Rathaus erneuern. Eigentlich würde die zuständige Abteilung aus Umweltschutzgründen gerne vom Bodenbelag über die Möbel bis zur Holz-Computermaus ausschließlich Produkte einkaufen, die weitestgehend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sind. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass dies teurer wird als mit konventionellen Produkten, die aus begrenzten und meist erdölbasierten Rohstoffen hergestellt wurden. Darf die Gemeinde trotzdem dem Nachhaltigkeitsgedanken den Vorzug geben? Und, wenn ja: Wie muss die Ausschreibung in diesem Fall aussehen?



Gut 350 Milliarden Euro gibt die öffentliche Hand in Deutschland jedes Jahr für Güter und Dienstleistungen aus. Bei den Kriterien, nach denen sie ihre Aufträge vergibt, steht der Aspekt ‘Wirtschaftlichkeit’ im Sinne des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses an oberster Stelle. Umweltfreundlichkeit oder soziale Kriterien fanden bislang als Qualitätsmerkmale hingegen – wenn überhaupt – nur vereinzelt Beachtung. 2016 hat der Gesetzgeber jedoch die Vergaberegelungen geändert. Seitdem können und sollen explizit in die Kaufentscheidung auch andere Kriterien einfließen, die unter dem Stichwort ‘Nachhaltigkeit’ firmieren. Dies sind umweltbezogene Eigenschaften, wie beispielsweise der Produktanteil aus nachwachsenden Rohstoffen, oder die Lebenszykluskosten eines Produkts, das heißt: von der Anschaffung bis zur Entsorgung, statt der unmittelbaren Anschaffungskosten.



Forschungsprojekt in der Wirtschaftswissenschaft

Ein doppeltes Informationsdefizit

Austausch auf einer Social-Media-Plattform

Mehr Informationen über biobasierte Produkte



