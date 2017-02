© Nürnberg Messe Biofach: Messebesucher können Teil der Forschung werden 12.2.2017 Stand des Thünen-Instituts in Halle 9 widmet sich der Zukunft des Ökolandbaus





Die Umsätze des Handels mit biologischen Erzeugnissen sind in den letzten Jahren dynamisch gewachsen, und auch das Jahr 2016 hat neue Umsatzrekorde gebracht. Die ökologisch bewirtschaftete Agrarfläche in Deutschland ist allerdings nicht in dem Maße gewachsen. Was bedeutet diese Entwicklung für den Ökolandbau in Deutschland, und wie soll er sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Auf der Biofach in Nürnberg, der weltweit größten Messe für ökologische Konsumgüter, ist zu dieser Frage die Vision der Messebesucher gefragt. Vom 15. bis 18. Februar können sie sich an einer computergestützten Befragung des Thünen-Instituts für Marktanalyse beteiligen – und sich so aktiv in die Diskussion zu den künftigen Herausforderungen der ökologischen Lebensmittelwirtschaft einbringen.



Die Messebesucher können am Stand des Thünen-Instituts (Stand 9-351 in Halle 9) aber nicht nur ihre Meinung kundtun, sondern sich auch zur experimentellen Forschung im Ökolandbau informieren. Mit der ‘Thünen-Bucht’, einer Eigenkonstruktion zum freien Abferkeln, stellt das Thünen-Institut für Ökologischen Landbau zum Beispiel die neueste Technik für tier- und menschenfreundliche Haltungsverfahren in der Ferkelerzeugung aus. Ein weiterer Themenschwerpunkt, zu dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuelle Forschungsergebnisse präsentieren, ist die Erzeugung heimischer Leguminosen und deren Nutzung als Proteinquelle für Tierfutter.



Vor dem Hintergrund zunehmender Importe in der Biobranche informiert der Thünen-Stand auch zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Ökolandbaus. Das Thünen-Institut für Betriebswirtschaft hat dazu betriebswirtschaftliche Daten typischer Ökobetriebe zusammengetragen und die Effizienz von Öko-Fördermaßnahmen bewertet.



Beteiligung auf dem Biofach-Kongress



