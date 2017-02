© Franz Keppel / Protest am Puchsteg Murkraftwerk Graz: Die Nacht der Nächte 9.2.2017 In Graz steigen die Proteste: Nun wird besetzt. An der Mur wurde ein Camp gegen die Rodungen für den Kraftwerksbau eingerichtet.





© ad / Protest an der Mur © bergschaf/ Aktivist in einem Baum- so kann er nicht gerodet werden © ad/ Aktivisten sind mit Booten trotz Kälte auch auf der Mur unterweg

Rote Linien dürfen nicht überschritten werden- In Graz scheint dies jedoch der Fall zu sein. Die Proteste gegen das Murkraftwerk spitzen sich zu: Am Donnerstag kam es wieder zu einer Protestkundgebung in der Nähe des Rodungsorts, am Puchsteg. Ein Aktivist seilte sich sogar an einem Seil ab, das von einem Ufer zum anderen Ufer gespannt war. Kanufahrer und Schlauchbootfahrer fahren an der Mur nahe an den Rodungsort und versuchen auf diese Art, die Rodungen zu verhindern.



Nachdem unzählige Protestaktionen jedoch offensichtlich kein Umdenken der Stadtregierung oder der Energie Steiermark herbeiführen konnten, begannen AktivistInnen am 8.2.2017, dem dritten Tag seit Beginn der Abholzungsarbeiten entlang der Mur, ein Protestcamp zu errichten.



Der WWF hat heute bekannt gegeben, dass in Sachen Murkraftwerk Graz eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht wird. Im Kern geht es dabei um die Forderung nach einem sofortigem Rodungs- und Baustopp wegen der Nicht-Einhaltung von UVP-Bestimmungen.



‘Nicht genug damit, dass provokant einen Tag nach der Gemeinderatswahl mit dem Kahlschlag der Murufer begonnen wurde, stellt sich nach und nach heraus, dass zahlreiche Auflagen aus dem UVP-Bescheid offenbar nicht eingehalten werden’, ist Andrea Pavlovec Meixner, Umweltsprecherin der Grazer Grünen, empört. So sind die Reptilien, insbesondere die vor Ort angesiedelten Würfelnattern nicht vollständig eingesammelt und abgesiedelt worden, die Messdaten der vorgeschriebenen Feinstaubmessstation sind nicht online abrufbar und die Ersatzradwege nicht wie vorgeschrieben zur Verfügung gestellt worden. Eine Akteneinsicht wurde verweigert.



‘Die Lage vor Ort ist nicht nur rechtlich, sondern auch menschlich brisant’, so Pavlovec Meixner weiter. ‘Viele AktivistInnen sind sehr betroffen, sie kämpfen immerhin seit Jahren gegen das Kraftwerk und müssen nun mitansehen, wie tausende Bäume den Baggern zum Opfer fallen. Trotzdem wird durch den Sicherheitsdienst mit äußerster Brutalität gegen die AktivistInnen vorgegangen, was für uns durch nichts zu rechtfertigen ist.’



Die Grazer Grünen versuchen nun eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die rechtlich einen Baustopp und politisch eine Nachdenkpause bis zur Klärung aller offenen Fragen bringt.



In der Zwischenzeit werden die Aktionen gegen das Kraftwerk in Graz immer stärker.



Die Murcamper informieren die Öffentlichkeit, warum sie nun fix vor Ort sind, in einer Presseaussendung



