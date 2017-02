© David Mark / pixabay.com Windkraft in Europa am Abgrund 10.2.2017 Österreich fällt im Ranking erstmals seit Jahren hinter die besten Zehn





Im Jahr 2016 konnte der Windkraftausbau in Europa noch halbwegs stabil gehalten werden. Dies war nur Aufgrund des starken Ausbaus in Deutschland und Frankreich möglich. Obwohl die Windkraft mit 51% mehr als die Hälfte der neu errichteten Erzeugungskapazität stellte, sind die Investitionen bei der Windenergie an Land um knapp 30% eingebrochen. "Es fehlt die klare Politik in Europa", so Giles Dickson, Geschäftsführer des europäischen Windenergie-Verbandes "WindEurope". Österreich fällt weit zurück auf Platz 12 im Ausbau der Windkraft. "Das ist die logische Folge der österreichischen Politik", bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und fordert einmal mehr einen Warteschlangenabbau mit der kleinen Ökostromnovelle. Mit dem Ausbau von 12.490 MW Windkraftleistung nimmt der Ausbau in der EU im Vergleich zum Vorjahr um 3% ab. Verantwortlich dafür, dass es letztes Jahr in Europa nicht zu einem kompletten Einbruch des Windkraftausbaus gekommen ist, ist einmal mehr Deutschland. Mit einem Zubau von 5.443 MW Windkraftleistung wurde 44% der europäischen Windkraftleistung in Europa in Deutschland errichtet. Mit 1.561 MW konnte Frankreich seinen Ausbau vom letzten Jahr um 45% steigern und somit den zweiten Platz belegen. Beide Länder stehen kurz vor dem Umstieg der Fördersysteme und bekommen dann Ausschreibungen vor die Fördersysteme gestellt. In keinem andern Land in Europa wurden sonst mehr als 1.000 MW ausgebaut. "Der Umstieg von Einspeisetarifsystemen auf Fördersysteme mit Ausschreibungen hat viel weniger gut funktioniert als wir gehofft haben", bemerkt Giles Dickson und ergänzt: "Noch immer haben wir Strommärkte, die nicht funktionieren und nicht fit sind für die erneuerbaren Energien." Moidl ergänzt: "Die europäischen Zahlen bestätigen leider unsere Analysen, dass Ausschreibesysteme für den ambitionierten Windkraftausbau ungeeignet sind."



Investitionen an Land eingebrochen

51% der neuen Kraftwerksleistung in Europa ist Windkraft

Österreich fällt immer weiter zurück

