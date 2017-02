© Simon Steinberger - pixabay.com Windkraft: Bayern verliert den Anschluss 9.2.2017 BWE-Bayern veröffentlicht Ausbauzahlen der Windkraft für 2016- Zweites Jahr in Folge Rückgang beim Zubau – Neue Genehmigungsanträge nur noch Ausnahme





Schon im zweiten Jahr in Folge sind die Investitionen in neue Windkraftwerke in Bayern gesunken. Darauf hat gestern der BWE-Bayern bei der Vorstellung der Ausbauzahlen für 2016 hingewiesen. ‘Von 410 MW, die noch im Jahr 2014 realisiert worden sind, über 372 MW im Jahr 2015 ist der Zubau auf ganze 340 MW im Jahr 2016 zusammengeschmolzen’, fasste BWE-Landesvorsitzender Raimund Kamm die rückläufige Entwicklung zusammen. ‘Besonders ernüchternd’, so Kamm, sei die Tatsache, dass die Zubauten im Jahr 2016 überwiegend aufgrund von Genehmigungen stattfanden, die noch aus der Zeit vor der 10H-Abstandsregelung stammen.



Bayern ist das einzige Bundesland, das im Rahmen einer Länderöffnungsklausel den Bau von Windrädern entprivilegiert hat. ‘Kein Wunder, dass der Ausbau der Windenergie jetzt schrumpft’, kritisierte Kamm. Dies belegen insbesondere auch die Zahlen der neuen Genehmigungen. Während Ende 2016 in Niedersachsen Genehmigungen für den Bau von 1.638 MW vorlagen, gab es im Flächenland Bayern nur noch Genehmigungen für 362 MW, in Nordrhein-Westfalen jedoch für 800 MW.



Bayern macht sich mehr und mehr von Stromeinfuhren abhängig

Süddeutschland mit großem Defizit an Windkraft



