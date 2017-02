© Voest Alpine Linz Klimaneutrale Stahlproduktion benötigt Hälfte heutiger Stromproduktion! 8.2.2017 Kleinwasserkraft wird ihren Beitrag leisten – wenn man sie lässt





Wien - Einen klaren Handlungsauftrag an die Politik sieht Kleinwasserkraft Österreich Präsident Christoph Wagner in der von VOEST Chef Wolfgang Eder im Ö1 Mittagsjournal getätigten Aussage zum künftigen Ökostrombedarf des österreichischen Stahlproduzenten. ‘Wenn die VOEST 35 TWh Strom pro Jahr für den ‘Grünen Wasserstoff’ benötigt, dann setzt dies einen enormen Ausbau der Kleinwasserkraft und anderer erneuerbarer Energieerzeugungsformen voraus. Doch dafür müssen von der Politik dringend die Rahmenbedingungen geschaffen werden!’, so Wagner.



Standort Österreich ohne Erneuerbare gefährdet!



Artikel Online geschalten von: / holler /