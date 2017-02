"Dienstleistungen fÃ¼r ElektromobilitÃ¤t" im Zentrum

© oekonews Holler / Elektroauto beim Laden "Dienstleistungen für Elektromobilität" im Zentrum 8.2.2017 Elektromobilität gewinnt auch aus wirtschaftlicher Sicht zunehmend an Bedeutung.





Für ein funktionierendes Elektromobilitätssystem spielen Dienstleistungen in Ergänzung zu technischen Fragestellungen eine zentrale Rolle.



Im Rahmen des Forschungsprojekts »Dienstleistungen für Elektromobilität: Förderung von Innovation und Nutzerorientierung (DELFIN)« untersucht das Fraunhofer IAO, wie neue Dienstleistungen die Elektromobilität vorantreiben können. Für eine aktuelle Unternehmensumfrage, die von September bis November 2016 durchgeführt wurde, befragte das Projektteam 98 Anbieter im Bereich Elektromobilität in Deutschland, darunter Dienstleistungs-, IT- und produzierende Unternehmen. Anhand der Ergebnisse leitet das Forscherteam in einem nächsten Schritt Methoden ab, um erfolgreiche Elektromobilitätsanwendungen zu entwickeln und umzusetzen. Diese Erfolgsfaktoren wurden anschließend in Handlungsempfehlungen für Unternehmen überführt. Erste Ergebnisse liegen nun vor und stehen Interessierten zum kostenlosen Download bereit. Eine detaillierte Veröffentlichung erfolgt im Frühjahr.



Die Zukunft beim Auto ist elektrisch– Deutschland muss noch nachlegen

Zentrale Wettbewerbsfaktoren: Überzeugungsarbeit und Pionierrolle



