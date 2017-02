© VLK/ Klares Statement der Vorarlberger Landesregierung Vorarlberger LH Wallner: "Entschieden gegen Wieder-Inbetriebnahme von Leibstadt" 7.2.2017 Land Vorarlberg fordert in Schreiben an Nuklearsicherheitsinspektorat vor Wiederaufnahme des AKW-Betriebs "vollumfängliche Klärung und Behebung vorliegender Probleme"





Bregenz – "Im Rahmen meiner Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit der Vorarlberger Bevölkerung lehne ich für das Land Vorarlberg eine Wiederaufnahme des Betriebs des Kernkraftwerks Leibstadt vor vollumfänglicher Klärung und Behebung der beim Kernkraftwerk vorliegenden Probleme entschieden ab". Diese klare Haltung hat Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag (7. Februar) in einem Schreiben an das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) übermittelt. Zuvor war Medienberichten zu entnehmen, dass Leibstadt eventuell schon im Februar trotz bestehender Unklarheiten wieder hochgefahren werden soll.



Im Brief appelliert der Landeshauptmann an ENSI-Direktor Hans Wanner, die Genehmigung nur dann zu erteilen, "wenn ein sicherer Betrieb gewährleistet ist". Im Kernkraftwerk Leibstadt wurden im Zuge der Jahresrevision 2016 stark oxidierte Brennelemente gefunden. Die Ursache für die kritischen Siedezustände, die zu der Oxidation der Brennelemente geführt haben, konnte bis heute nicht umfassend geklärt werden. "Als Aufsichtsbehörde trägt das ENSI die volle Verantwortung für die Sicherheit", verdeutlichte Wallner im Schreiben. Gleichzeitig forderte der Landeshauptmann ein, dass Vorarlberg über vorliegende Problemlagen bei Schweizer Kernkraftwerken informiert wird. "Im Sinn der gutnachbarschaftlichen Zusammenarbeit bzw. Ihrer gegenüber dem Land Vorarlberg gemachten Zusagen", unterstrich der Landeshauptmann.



Vorarlberger Sicherheitsbedenken



Artikel Online geschalten von: / holler /