Wien - Die Umweltmaßnahmen im neuen Arbeitsprogramm der Regierung standen auch im Zentrum der Nationalratsdebatte über den 11. Umweltkontrollbericht, der die aktuelle Umwelt- und Klimaschutzsituation sowie die Auswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen in Österreich abbildet. Ein Klimaschutz mit sozialen Aspekten, die Treibhausgasreduktion und die Dekarbonisierung zählen zu den wichtigsten umweltpolitischen Aufgaben Österreichs, betont das Umweltbundesamt in seinem Bericht. Die dafür von Umweltminister Andrä Rupprechter angekündigten Ökostrom-Novellen und die integrierte Energie- und Klimastrategie wurden nun im Arbeitsprogramm mit konkreten Umsetzungszeitpunkten bedacht. Mit den beiden Programmen sollen zusätzliche Investitionen für erneuerbare Energieträger geleistet werden und damit im Sinn einer vom Umweltbundesamt empfohlenen Green Economy zur Steigerung der Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen und Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen.



Kritik kam von der Opposition: Christiane Brunner (G) forderte in einem Entschließungsantrag ihrer Fraktion, alle Empfehlungen aus dem Bericht des Umweltbundesamts umzusetzen, die ihrer Meinung nach weit über die Pläne der Bundesregierung und des Umweltministers hinausgehen. Angesichts des Umgangs Donald Trumps mit klimawissenschaftlichen Fakten verlangte Christiane Brunner, die freie Wissenschaft zu stärken. FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch beantragte einmal mehr, aus den EURATOM-Verträgen auszusteigen. Die Anträge der Opposition fanden keine Mehrheit und wurden abgelehnt. Der Umweltkontrollbericht, der von vielen Abgeordneten aller Fraktionen Lob für Inhalt und Gestaltung erhielt, wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.



