Rund 80 Prozent der Bev√∂lkerung werden laut Experten 2050 in Europa in St√§dten leben. Diese rasante Urbanisierung erfordert zukunftsf√§hige Mobilit√§tsl√∂sungen f√ľr den √∂ffentlichen Verkehr.



‘Daf√ľr gilt es rechtzeitig, die richtigen Weichen zu stellen. Vor allem geht es dabei auch um Investitionen in zukunftstr√§chtige Projekte’, sind Salzburg AG-Aufsichtsratsvorsitzender und Salzburg Wohnbau-Gesch√§ftsf√ľhrer DI Christian Struber √ľberzeugt. Aus diesem Grund lud Struber k√ľrzlich eine Salzburg Delegation nach Wien, um sich √ľber die Erfahrungen der Wiener Linien mit E-Bussen zu informieren. Bereits seit vier Jahren sind dort 12 Elektrobusse im √∂ffentlichen Verkehrsnetz im Einsatz. Nur einmal m√ľssen sie pro Stadttour aufgeladen werden. Und das geht schnell. Dazu wird lediglich an eine Oberleitung angedockt und innerhalb von ein paar Minuten kann der E-Bus bereits wieder seine Fahrt aufnehmen. Auch sonst sind die Erfahrungen mit den abgasfreien und lautlosen Seglern der Stra√üe durch die Bank positiv. Allein der Preis ist derzeit noch um rund 300.000 Euro h√∂her, als bei herk√∂mmlichen Dieselbussen. Wobei laut Dr. Ludwig Richard, Eigent√ľmer der Dr. Richard-Gruppe, derzeit nach leistbaren Finanzierungsmodellen gesucht wird. ‘Eine M√∂glichkeit w√§re, die Batterien, die derzeit rund die H√§lfte des Buspreises ausmachen, leasingf√§hig zu machen’, so Ludwig Richard, zu dessen Unternehmensgruppe das Salzburger Busunternehmen Albus zu 51 Prozent geh√∂rt und die sich auch in Salzburg f√ľr den baldigen Einsatz von batteriebetriebenen Bussen stark macht. ‘In zehn Jahren wird der E-Bus zum Stadtbild geh√∂ren’, ist Richard √ľberzeugt.





