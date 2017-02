© Bernhuber/ DI. G√ľnter Klein, DI¬†Sabrina Peters¬† DI. Martin Achleitner, Ing. Mag. Wolfgang Bernhuber und DI Petra¬†Schl√∂mer freuen sich √ľber die Auszeichnung Klimaschutz-Auszeichnung f√ľr das KBZ Maria Enzersdorf 7.2.2017 Die Schule in Passivhausstandard und mit PV-Anlage am Dach wurde mit klimaaktiv Silber ausgezeichnet





Am Mittwoch, 25. J√§nner 2017, verlieh Umweltminister¬†Andr√§¬†Rupprechter der Gemeinde Maria Enzersdorf die¬†Auszeichnung "klimaaktiv Silber’ f√ľr Kompetenz im Klimaschutz. ¬†Damit erreichte das Projekt Kinderbetreuungszentrum 899 von 1000 m√∂glichen Punkten.



Die anwesenden¬†Gemeinder√§tInnen¬†Mag. Wolfgang Bernhuber, Anneliese Mlynek und Vz BGm Andreas St√∂hr sowie VzBGm Oliver Reith freuen sich gemeinsam mit dem ArchitektInnenteam sehr √ľber die Auszeichnung. Das ArchitektInnenteam, "MAGK Aichholzer Klein" und Kolleginnen arbeitete gemeinsam mit¬†Mag. Wolfgang Bernhuber, Gruppensprecher der Gr√ľnen Maria Enzersdorf, in einem dreij√§hrigen Verfahren ehrenamtlich an diesem Zertifizierungsprozess.¬†



Die Ausgezeichneten freuen sich besonders, dass mit dem Projekt durch qualit√§tsvolle Ausf√ľhrung des Geb√§udes viele Ressourcen und Kosten f√ľr die n√§chsten 100 Jahre eingespart werden. Allein durch die Passivhaus-Bauweise kann der Energieverbrauch um rund 90% im Vergleich zu einem konventionellen Geb√§ude reduziert werden. Das Geb√§ude ben√∂tigt so keine Heizung, sondern kommt mit einer kontrollierten Wohnrauml√ľftung aus. Die von der Gemeinde durchgef√ľhrte Lufftg√ľtemessung hat festgestellt, dass die √ľberpr√ľfbaren Schadstoffe unter der nachweisbaren Grenze liegen. Die sorgf√§ltige und qualitativ gute¬†Auswahl der Materialien, sowie die Sonnenstromproduktion am Dach des Turnsaals (20.000 KWh p.a. durchschnittlicher Jahresertrag) brachten die notwendigen Punkte f√ľr die Auszeichnung. Bildung und Schule¬†brauchen √∂kologisch gut vertr√§gliche Rahmenbedingungen und Nachhaltigkeit im Betrieb.



Die Gr√ľnen Maria Enzersdorf bringen bereits neue Ideen f√ľr die Zukunft ein: Mit einer Erweiterung der Fotovoltaikanlage k√∂nnte die¬†Schule bald zu einem Plusenergiehaus werden.





