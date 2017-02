© TE / Solarlok Anschlussschiene Smarte Anschlussdose ermöglicht Integration von Leiterplatten in Solarmodule 7.2.2017 Schneller ANschluss mit Clips





Harrisburg, PA, USA – TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat einen neue smarte Anschlussdose namens SOLARLOK Medium auf den Markt gebracht, mit der sich Leiterplatten in Solarmodule integrieren lassen. Sie wurde speziell entwickelt, um kundenspezifische Leiterplatten anzuschließen, die die Funktionalität der Anschlussdose überwachen und diese - falls erforderlich - via Fernzugriff abschalten können. Die Folie der Solarmodule kann mit speziellen Clips schnell und zuverlässig an die Leiterplatte angeschlossen werden. Die SOLARLOK Medium Anschlussdose wird einschließlich dieser Clips und Folienschienen geliefert, hat einen Temperaturbereich von -40°C bis +90°C und ist für 1000 oder 1500 V ausgelegt. Zu den weiteren Merkmalen gehören u. a. Schutzarten bis zu IP67 und Zulassungen gemäß TÜV und UL.





