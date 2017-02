© Dubai Municipality / Autofreier Tag in Dubai Autofreier Tag: Bereits zum 8. Mal in Dubai Municipality 6.2.2017 Die Stadt Dubai hat unter Teilnahme staatlicher, halbstaatlicher und privater Organisationen sowie einer Reihe Prominenter am Sonntag den achten "autofreien Tag" gestartet.





Dubai, Vae - Es beteiligten sich Leiter von Ministerien und aus verschiedenen Wirtschaftssektoren, aus Hotels und Banken sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen, um eine umfassende Unterstützung für diese Initiative zu gewährleisten.



Ing. Hussain Nasser Lootah, Director General der Stadt Dubai, hob die konstanten Anstrengungen der Gemeinde zur weiteren Profilierung im Bereich umweltfreundlicher durch die Suche nach nachhaltigen und effektiven Lösungen zur Bewältigung der verschiedensten Umweltprobleme hervor, vor allem von Problemen der Luftverschmutzung und der Verschlechterung der Klimabilanz aufgrund der ansteigenden Fahrzeugemissionen.



"Jedes Fahrzeug mit einem vollen Kraftstofftank mit 15 Gallonen (56,8 Litern) Fassungsvermögen gibt fast 140 Kilogramm Kohlendioxid an die Umgebungsluft ab, was die jährlichen Emissionen, die zur globalen Erwärmung beitragen, auf ganze vier Tonnen bringt. Diese Kampagne wird durch die Erreichung unserer Ziele der "UAE National Agenda 2021" in den Bereichen Erhaltung der Luftqualität und Reduzierung der Kohlendioxidemissionen einen Beitrag leisten", so Mr. Lootah.



Weiter erklärte er, dass diese Initiative einen effektiven Beitrag zur Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anstelle der Nutzung des eigenen PKWs für den Weg zur Arbeit. "Sie zeigt Dubais Engagement für internationale Vereinbarungen zur Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen", sagte er.



Die Initiative steht heuer in Verbindung zum "Year of Giving" steht. Hierzu wird ity die Klimabilanz berechnet, die Bilanz entsprechend in Bargeld umgewandelt und dieses wird für Wohltätigkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem "Year of Giving" gespendet, das vom Präsidenten, seiner Hoheit Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, angekündigt wurde.





"Von zwei Organisationen am ersten autofreien Tag hat sich die Teilnahme auf nun auf 1.070 im letzten Jahr erhöht. Die erreichten Umweltergebnisse haben sich ebenfalls weit verbessert. Im Vergleich zu 1.000 Menschen im ersten Jahr ließen diesmal 30.000 Menschen ihre eigenen Autos stehen und nutzten stattdessen umweltfreundliche Transportmittel", freut sich Khalid Sharif, Assistant Director General for Environment, Health and Safety Control.



Auf einer Ausstellung wurden parallel zum achten autofreien Tag umweltfreundliche Fahrzeuge gezeigt, wie Solar- oder Elektrofahrzeuge. "Die Ausstellung zeigte darüber hinaus die neuesten Praktiken, Techniken und Resultate in Bezug auf Luftqualität und Schonung der Naturressourcen", sagte Al Awadhi.





Artikel Online geschalten von: / holler /