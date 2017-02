© oekonews/ E-Camper aus Holland von Camptoo EL-MOTION 2017: Wachsendes Interesse an Elektromobilität 6.2.2017 Lösungen aus der Praxis für Betriebe und Kommunen standen im Mittelpunkt und sorgten für neuen Besucherrekord beim Fachkongress





© oekonews / Genialer E-Nachrüstsatz fürs Fahrrad © oekonews / E-Fahrzeug der TU Wien

Wien - Die EL-MOTION, die von WKÖ, BMLFUW, BMVIT, BMWFW, Klima- und Energiefonds und Städtebund gemeinsam veranstaltet wird, hat als Fachkongress zum Thema Elektromobilität bereits Tradition: Am 1. und 2. Februar 2017 fand sie bereits zum 7. Mal statt. In einer begleitenden Ausstellung, die zeigte, wie sehr das Angebot zugenommen hat, zeigten mehr als 40 Unternehmen ihre Lösungen und Angebote. Unzählige Best-Practice-Beispiele brachten auf den Punkt, dass Elektrofahrzeuge im Alltag angekommen sind und das sich damit Chancen für Wirtschaft und Umwelt bieten. Rund 350 BesucherInnen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft, von Behörden und Kommunen kamen, zeigten das steigende Interesse am Thema. Im Rahmen des spannenden Programm wurde ein Einblick in die Leitmärkte China und Niederlande gegeben.







Leitmarkt China im Brennpunkt

Vernetzung der Akteure aus unterschiedlichen Bereichen



