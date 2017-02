© Toyota / Gabelstabler mit Brennstoffzellenantrieb im Einsatz bei Toyota Erste Gabelstapler mit Brennstoffzellenantrieb in Toyota Werk 5.2.2017 Toyota senkt CO2-Ausstoß in der Fahrzeugproduktion





m Toyota Werk Motomachi in Toyota City sind ab sofort zwei Gabelstapler mit Brennstoffzellenantrieb im Einsatz. Die von der Toyota Industries Corporation produzierten Fahrzeuge bieten die gleichen Vorteile wie Pkw mit Brennstoffzellenantrieb: Sie weisen ausgezeichnete Umwelteigenschaften aus, weil sie weder CO2 noch Schadstoffe emittieren, und sie sind sehr praktisch, weil sie sich in nur rund drei Minuten auftanken lassen. Darüber hinaus eigen sich die Brennstoffzellen-Gabelstapler durch ihre Fähigkeit, Elektrizität zu produzieren, auch als Notstromaggregat für Notfälle.



Toyota will konventionell angetriebene Gabelstapler in den Automobilwerken durch Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb ersetzen, um die CO2-Emissionen in der Fahrzeugproduktion zu verringern. Den Anfang macht der Standort Motomachi. Nach den ersten beiden Gabelstaplern in diesem Jahr sollen 2018 weitere rund 20 Fahrzeuge folgen; bis 2020 soll die Zahl der Brennstoffzellen-Gabelstapler auf 170 bis 180 Einheiten steigen.



Die Senkung der CO2-Emissionen in der Fahrzeugproduktion ist Teil der Toyota Environmental Challenge 2050, mit der das Unternehmen die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit in Fahrzeugfertigung und -nutzung weiter verbessern will; der Einsatz von Wasserstoff als Energieträger spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Einführung der neuen Gabelstapler erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Initiative der japanischen Ministerien für Umwelt und Infrastruktur zur Förderung der Brennstoffzellentechnik in Industriefahrzeugen.





