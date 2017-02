© E-Control Anna Rauchenberger/ Konrad Pesendorfer, Generaldirektor Statistik Austria, Studienautorin Alexandra Wegscheider-Pichler, Statistik Austria, sowie E-Control-Vorstandsmitglieder Wolfgang Urbantschitsch u.Andreas Eigenbauer(v.l.) E-Control und Statistik Austria: Energiearme geben beinahe jeden vierten Euro für Energie aus 3.2.2017 Studie: Energiearme Haushalte geben rund 23 Prozent ihres Einkommens für Wohnenergie aus. Energiearme heizen öfter mit Öl, leben häufiger in älteren Gebäuden und öfter alleine.





Die Leistbarkeit von Energie nimmt neben dem bekannten Zieldreieck im Energiebereich, bestehend aus Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, eine zunehmend wichtige Rolle ein. Dabei geht es um die Frage, ob die Energiekosten - inklusive Steuern und Abgaben - leistbar sind und bleiben. "Etwaige Energiekostenanstiege betreffen energiearme Haushalte besonders, da sie einen größeren Energieverbrauch haben", so E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer. Die Leistbarkeit von Energie für Haushalte ist ein wichtiges Anliegen der E-Control, um ihre gesetzlichen Zielvorgaben, etwa zum Schutz benachteiligter Kunden, zu erfüllen. Daher wurde eine Studie bei der Statistik Austria in Auftrag gegeben, um erstmals Einkommensdaten mit dem Energieverbrauch zu verknüpfen. Die Studie liefert Datengrundlagen, auf denen aufbauend entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden können. Mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen werde die neue Strategie der E-Control in einem wichtigen Bereich konkretisiert. "Wir wollen ein großes Augenmerk auf die Energiearmut und die Leistbarkeit von Energie legen", betonte Eigenbauer.



Studie: Energiearme geben 23 Prozent ihres Einkommens für Wohnenergie aus

Energiearme: Hoher Energieverbrauch, hohe Kosten

Energiearme: Großteil der Energie für Heizen

Energiearme leben häufiger in älteren Gebäuden

Energiearme im Schnitt älter, häufiger alleinlebend

Durch Information Bewusstsein für Energiesparen schärfen



Artikel Online geschalten von: / holler /