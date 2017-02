© Michael Schwarzenberger/blickpixel - pixabay.com / Photovoltaik Burundi setzt voll auf die Sonne 2.2.2017 Grundsteinlegung auf Solarfeld: Power-Africa-Partner Gigawatt Global bringt 1.000-MW-Programm in Gang





Amsterdam, Niederlande - 2.500 Besucher feiern historische Grundsteinlegung für 14 Millionen USD teures Solarfeld in einem der bedürftigsten Länder Afrikas, das die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen soll



In den grünen Hügeln von Mubuga, 100 km außerhalb von Bujumbura, der Hauptstadt von Burundi, kamen gestern 2.500 Menschen zusammen, um die festliche Grundsteinlegung für ein Solarfeld mit einer Kapazität von 7,5 MW zu feiern, das die Stromerzeugungskapazität des ostafrikanischen Staats um 15 % steigern wird. In einer farbenprächtigen und von Trommelmusik untermalten Zeremonie, die von Regierungsangehörigen, internationalen Investoren, religiösen Führern und Diplomaten besucht wurde, brachte Gigawatt Global, das führende Unternehmen an der Schnittstelle von solarer und sozialer Entwicklung, das 14 Millionen USD teure Vorreiterprojekt in einem der am wenigsten entwickelten Länder der Welt in Gang.



"Die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung steht im Mittelpunkt unseres Ökostrom-Geschäfts", so Michael Fichtenberg, VP for Finance and Business Development bei Gigawatt Global. "Diese höchst wirksame Investition in den Fortschritt, die von führenden internationalen Finanzinstituten unterstützt wird, zeigt, dass Burundi für Entwicklung und Geschäfte offen ist."



Es wird die größte private, internationale Investition im Energiebereich in Burundi seit knapp 30 Jahren sein, und der erzeugte Strom soll 25 Jahre lang an den staatlichen Stromanbieter REGIDESO verkauft werden. "Wir freuen uns sehr über die Grundsteinlegung des Gigawatt-Solarfelds in Burundi", sagte seine Hoheit Come Manirakiza, Burundis Minister für Energie und Bergbau. "Mit seinem Erfolg in Ruanda hat Gigawatt Global bewiesen, dass es zuverlässig effiziente und saubere erneuerbare Energie zu vernünftigen Preisen liefern kann, die unserer Wirtschaft und Gesellschaft eine große Hilfe sein wird. Wir freuen uns auf einen raschen Abschluss dieses Projekts und sind dankbar für die Zusammenarbeit mit Gigawatt Global, denn Strom hat für Burundi definitiv Priorität."



Gigawatt Global, ein niederländisches Entwicklungsunternehmen in US-amerikanischem Besitz, ist Gründungsmitglied der Initiative "White House Power Africa" und hatte 2014 im benachbarten Ruanda das erste Solarfeld kommerzieller Größenordnung im kontinentalen Subsahara-Afrika (abgesehen von Südafrika) finanziert und errichtet.



Das Projekt wurde unterstützt von einem Stipendium der Energy and Environment Partnership (einem Fonds von Finnland, dem Vereinigten Königreich und Österreich) sowie der Belgian Investment Company for Developing Countries (BIO), mit dem die nötigen Forschungsarbeiten finanziert wurden. Überdies wird das Projekt gefördert vom African-EU Renewable Energy Cooperation Programme (RECP) und der Renewable Energy Performance Platform (REPP), die sich derzeit mit der Due-Dilligence-Prüfung des Projekts befassen.



"Dieses Projekt ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Menschen aus Burundi, Amerika und anderen Ländern weltweit sich gemeinsam für die wirtschaftliche Entwicklung Burundis einsetzen", so Anne Casper, Botschafterin der USA in Burundi. "Der Erfolg dieses Projekts wird ein positives Signal für andere potenzielle Investoren darstellen, die Gigawatt Global und die Regierung von Burundi beobachten, um zu sehen, wie stabil, berechenbar und unkompliziert Burundi ist. Wir arbeiten sehr hart und eng zusammen - die USA, Burundi, die Niederlande und Gigawatt Global -, damit dieses Projekt ein Erfolg wird und das ganze Land Strom erhalten kann, was wiederum seine wirtschaftliche Entwicklung in Schwung bringen wird."



Der Power-Africa-Koordinator der USA, Andrew Herscowitz, betonte die Bedeutung von Gigawatt Globals Arbeit mit den Worten: "Als Gründungspartner von Power Africa bestätigt Gigawatt Global mit dieser Investition in Burundi erneut seine Führungsrolle in der Branche."



Seine Exzellenz Hendrikes Verwein, Botschafter der Niederlande in Burundi, sagte: "Das Königreich der Niederlande unterstützt Gigawatt Global und möchte dem Unternehmen dabei helfen, seine Investitionen umzusetzen. Das Königreich der Niederlande äußert den Wunsch, dass die vertraglichen Verpflichtungen, die in den Protokollen der Vereinbarung für den Bau der Solaranlage in Mubuga enthalten sind, rasch umgesetzt werden."



"Angesichts der Tatsache, dass nachhaltige Energiequellen bei der Stromerzeugung in Afrika und in Schwellenländern mehr und mehr eine Führungsrolle einnehmen, rechnet Gigawatt Global damit, als Partner der Initiative White House Power Africa in den kommenden Jahren in Afrika Projekte für erneuerbare Energie im Wert von 2 Mrd. USD umsetzen zu können", erklärte CEO Josef Abramowitz. "Wir konzentrieren uns auf die afrikanischen Subsahara-Staaten als Markt mit hoher Wirkung und hohem Wachstumspotenzial - mit einem Portfolio von kleinen, mittelgroßen und großen Energieprojekten in den Gebieten mit der höchsten Entwicklungspriorität."



Die Bauarbeiten und der Anschluss des Projekts an das staatliche Stromnetz sollen voraussichtlich im vierten Quartal 2017 abgeschlossen werden.





