Ökostrom für Österreich

Mit dem von der Regierung vorgestellten Arbeitsprogramm wird die rasche Umsetzung der kleinen Ökostromnovelle angekündigt. "Wir sehen das positiv und hoffen, die Novelle kommt rasch ins Parlament", bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Klar ist aber auch, dass in der kleinen Ökostromnovelle ein Warteschlangenabbau der genehmigten Windräder enthalten sein muss. Nur so kann das Ökostromgesetz einmal mehr zu einem umwelt- und wirtschaftspolitischen Erfolgsgesetz werden. "Das Ergebnis der kleinen Ökostromnovelle wird daran zu messen sein, ob es auch tatsächlich einen verstärkten Windkraftausbau ermöglicht", so Moidl. Mit der Präsentation des Arbeitsprogramms der Regierung wurde heute die Umsetzung einer kleinen Novelle des Ökostromgesetzes festgeschrieben. Im März soll die Novelle im Ministerrat vorgelegt werden. "Die Windbranche sieht es positiv, dass die Regierung die kleine Ökostromnovelle in das Arbeitsprogramm aufgenommen hat", erklärt Moidl. "Jetzt geht es aber einmal mehr darum, von den Ankündigungen rasch zur tatsächlichen Umsetzung zu kommen. Wir müssen die Entwürfe daran messen, ob damit eine Verstärkung des Windkraftausbaus möglich ist."



Novelle muss Warteschlangenabbau beinhalten

