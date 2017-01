© Openclips/ pixabay.com Elektrooautohersteller storniert Großauftrag der SHW Automotive 28.1.2017 Die schwäbische Firma hat einen Auftrag aus Automobilbranche verloren





Aalen- Die SHW Automotive GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der SHW AG, hatte im September 2016 von einem Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge einen Auftrag als

Systemlieferant von elektrischen Achsgetriebepumpen mit einem Lifetime-Umsatz

von etwa 100 Mio. Euro erhalten, der nun storniert wurde.



Der Hersteller begründet diese Mitteilung in erster Linie damit, dass die technischen Spezifikationen der Achsgetriebepumpe nicht mit den Anforderungen des betreffenden Modells in Einklang stünden. Die vom Hersteller angeführten Gründe sind aus Sicht der SHW AG nicht zutreffend. Die SHW AG prüft daher die rechtliche Wirksamkeit der Stornierung des Auftrags sowie deren Rechtsfolgen und behält sich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor. Sie ist weiterhin davon überzeugt, an der Entwicklung des Marktes für Elektromobilität nachhaltig partizipieren zu können.



Wer der Hersteller ist, wurde nicht bekannt gegeben. Die Aktie der SHW Automotive ist nach der Bekanntgabe um rund 7 Prozent gesunken.





