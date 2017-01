© (v.l.n.r.) Rudolf Zrost, Präsident Ressourcen Forum Austria, Franz Josef Radermacher, Globalisierungsexperte, Wolfgang Wagner, Bürgermeister Köstendorf und Franz Studener, Geschäftsführer Erdal GmbH Ressourceneffizienz ist ein absolutes Muss 29.1.2017 Effizienter Umgang mit Ressourcen bringt Vorteile für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft - 2050 wäre ein hoher Wohlstand mit nur 30 Prozent des konsumierten Materials von heute möglich.





Salzburg - Natürliche Ressourcen sind begrenzt, soviel ist fix, Effizienz ist und bleibt das Gebot der Stunde. Unternehmen und Gemeinden können in hohem Maß zur Ressourcen-Wende beitragen und Ressourcen-Effizienz ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Internationale Experten wie Globalisierungsexperte Franz Josef Radermacher, diskutierten beim zweiten Nationalen Ressourcenforum in Salzburg über praktische Beispiele von Unternehmen und Gemeinden sowie Bildungsmaßnahmen zu mehr Ressourcen-Effizienz.





Unser Ressourcenverbrauch ist gewaltig: 2012 verbrauchte die Weltbevölkerung die Ressourcen von 1,6 Planeten. Seit 1990 wurden 239 Millionen Hektar Naturwälder vernichtet. Die Ressourcen-Effizienz zu steigern, zählt zu den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wirtschaft und Gesellschaft stehen dabei im ständigen Wettbewerb um ökologisch produktive Flächen und Ertrag. ‘Im Kontext eines weiterhin massiven Weltbevölkerungswachstums und angesichts großer Verwerfungen im Umfeld der Themen Energie und Klima und damit verbunden der Thematik der Dekarbonisierung stellt sich die Frage der Zukunfstgestaltung in einem zunehmend unübersichtlichen politisch-gesellschaftlichen Umfeld’, ist Franz Josef Radermacher, Globalisierungsexperte der Universität Ulm, überzeugt. In dieser Problematik kann aber auch eine Chance bestehen: ‘Ressourcen sind ein zentrales Thema für Wirtschaft und Gesellschaft in Europa – und auch in Österreich. Daher haben wir das Ressourcen Forum Austria gegründet. Wir sehen in der Ressourcen-Frage aber nicht ein Problem, sondern eine Chance’, beschreibt Rudolf Zrost, Präsident des Ressourcen Forum Austria, die Motivation des Vereins.



Die Frage dabei lautet: Reichen die vorhandenen Ressourcen aus, um all das bereitzustellen, was wir konsumieren? Dreimal mehr, als der Planet pro Kopf regenerieren kann, verbraucht der Österreicher im Durchschnitt. 70 Prozent mehr, als der Lebensraum Österreichs pro Person erneuern kann. Dabei hat im Jahr 2014 die Welt am 19. August den Jahresvorrat an erneuerbaren Ressourcen aufgebraucht, 2016 war es bereits der 8. August. Dieser Tag gilt als Overshoot Day. Ab diesem Zeitpunkt waren wir auf einen Kredit der Erde angewiesen und zehren an ihren Reserven. In einer Welt im Overshoot wird ein Ressourcen-Defizit zum Risiko, auch für Österreich. Läuft die aktuelle weltweite Nachfrage nach Rohstoffen weiterhin wie bisher, würden wir im Jahr 2050 die Ressourcen von drei Planeten benötigen. Aufgrund dieses hohen Materialkonsums und der steigenden Nachfrage bei gleichzeitiger Verknappung wird die Regenerationsfähigkeit der Natur – die Biokapazität – nun auch zu einem limitierenden Faktor für die Wirtschaft.



Europa und natürlich auch Österreich sind von Rohstoffimporten aus dem Ausland abhängig. Durch die steigende Nachfrage bei gleichzeitiger Verknappung der Ressourcen steigen aber auch die Preise auf dem Weltmarkt. ‘Eine höhere Ressourcen-Effizienz ist daher ein wichtiger Kosten- und Wettbewerbsfaktor für Unternehmen. Nicht nur Produktionsprozesse oder Abfallmanagement, sondern auch Änderungen an Produkten und Dienstleistungen. Ressourcen-Effizienzstrategien können daher gleichzeitig auch Motor für Innovationen sein’, sagt Rudolf Zrost.



Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich kann langfristig nur aufrecht erhalten werden, wenn die Lohnstückkosten wie auch die Materialstückkosten gesenkt werden. Ein schonender und gleichzeitig effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen wird daher eine Schlüsselkompetenz zukunftsfähiger Gesellschaften sein. Wachstum und Wohlstand müssen so weit wie möglich vom Einsatz natürlicher Ressourcen entkoppelt werden. Länder, deren Verbrauch sich im Rahmen ihrer Biokapazität hält, haben mehr Handlungsspielraum für Überschüsse und Exportgüter.



Beim Zweiten Nationalen Ressourcenforum stellten die Geschäftsführer Franz Studener und Duško Stojaković den Teilnehmerinnen und Teilnehmer die eindrucksvollen Aktivitäten des Unternehmens vor: die Recyclate Initiative und die Initiative ‘europäische Tenside’ sind zwei von vielen Beispielen, wie wichtig dem Unternehmen das Thema ist. Bei der Initiative ‘europäische Tenside’ handelt es sich um ein ambitioniertes Forschungsprojekt, mit dem Ziel anstelle waschaktiver Substanzen (Tenside) auf Palmkernölbasis zukünftig verstärkt pflanzliche Tenside europäischer Herkunft zu verwenden. Die Recyclate Initiative forciert die Wiederverwendung von PET-Flaschen.



‘Langfristig können wir nur wachsen und wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn wir auch ökologische Fortschritte machen, und daran arbeiten wir gern", so Franz Studener, Geschäftsführer der Erdal GmbH. Als Teil der international agierenden Werner&Mertz Gruppe hat das Unternehmen Erdal seinen Sitz in Hallein in Salzburg. Für das erfolgreiche Unternehmen sind rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hallein und rund 900 Menschen europaweit tätig.



Ressourcen-Effizienz-Potentiale für Gemeinden heben

Kreislaufwirtschaft ist muss



