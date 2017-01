© Energieagentur / Geschäftsführer DI Peter Traupmann Österreichische Energieagentur setzt auf visionzero 25.1.2017 40 Jahre Jubiläum und neue Strategie „Antworten für die Energiezukunft“ - Schwerpunkte „Fossilfreie Zukunft“, „Energieintelligenz“ und „Branchen im Umbruch“





Wien – Die Österreichische Energieagentur feiert 2017 ihr 40-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto ENERGY 2027>> beschäftigt sich das Kompetenzzentrum für Energie im Jubiläumsjahr mit der Energiezukunft und präsentiert seine neue Strategie.



‘Die Verträge des Pariser Klimaschutz-Abkommens sind unterzeichnet, nun geht es um die Umsetzung. Wenn wir diese Ziele erreichen wollen, müssen wir jetzt handeln’, betont DI Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. ‘Die kommenden zehn Jahre sind entscheidend, um die Weichen für eine effiziente, saubere, leistbare und risikoarme Energiezukunft zu stellen. Wir wollen zeigen, wie diese Energiezukunft realisiert werden kann’ erklärt Traupmann die aktualisierte Strategie des 1977 gegründeten Kompetenzzentrums für Energie.



Auch das Jubiläumsjahr mit dem Thema ENERGY 2027>> steht ganz im Zeichen der Energiezukunft: Welche Beiträge müssen für den globalen Klimaschutz geleistet werden? Wie funktioniert unser Energiesystem im digitalen Zeitalter? Wie sehen Energie- und Mobilitätsdienstleistungen und damit verbundene Branchen in Zukunft aus? Die Österreichische Energieagentur wird mit ihrer neuen Strategie auf diese Fragen eingehen. ‘Wir werden unsere Kunden aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung auf dem Weg in die Energiezukunft begleiten und diese beraten, bei der Umsetzung unterstützen sowie vernetzen. Dabei konzentrieren wir uns auf besonders dringende Themen: Die Transformation des Energiesystems in Richtung Energieintelligenz, den damit verbundenen Wandel in den energierelevanten Branchen und die Vision von der fossilfreien Zukunft – die visionzero’, konkretisiert Traupmann die drei Schwerpunkte der Strategie.



„visionzero“ als Top-Priorität dieses Jahrhunderts

Energieintelligenz: Erzeuger, Netze, Speicher und Verbrauchstechnologien werden „smart“

Branchen im Umbruch: Die Energiewelt wird bunter



Artikel Online geschalten von: / holler /