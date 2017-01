© LAnd OOE Stinglmayr / LR Rudi Anschober Ungarn übermittelt UVP-Genehmigung zum Ausbau des AKW Paks an Österreich! 25.1.2017 „Es liegt an der EU-Kommission dieses völlig unwirtschaftliche, undemokratische Projekt zu Lasten der Sicherheit der europäischen Bürger/innen zu stoppen“





Budapest- Ungarn hat die UVP-Genehmigung für das AKW-Ausbau-Projekt Paks II an Österreich übermittelt, die Unterlagen liegen beim Amt der Oö. Landesregierung auf und sind online auf der Landes-Website abrufbar. Im Zuge der Stellungnahmefrist hat sich auch Oberösterreich im Jahr 2015 mit Kritikpunkten eingebracht, die teils aufgegriffen wurden. Das übermittelte Dokument wird nun geprüft.



Landesrat Rudi Anschober: ‘Mit dieser UVP-Genehmigung geht Ungarn einen weiteren formellen Schritt voran hinsichtlich des beabsichtigten AKW-Ausbaus. Wirklich entscheidend wird aber die Finanzierung. Dazu ist die State Aid-Entscheidung der EU-Kommission noch ausständig, die urteilen muss, ob der ungarisch-russische Pakt nicht eine unzulässige Wettbewerbsverzerrung darstellt. Hier unterstütze ich Vizekanzler Mitterlehner voll und ganz, er hat schon angekündigt, im Falle einer positiven EU-State-Aid-Entscheidung, so wie beim britischen AKW-Projekt Hinkley Point rechtliche Schritte durch die Republik Österreich einzuleiten.’



Aktuell ist aber auch ein beschlossenes Gesetz von Ministerpräsident Orbán höchst bedenklich, es soll der ungarischen Regierung, z.B. bei der Genehmigung neuer Reaktorblöcke, ermöglichen, die nationale Atomaufsicht zu übergehen. Heftige Kritik und Sicherheitsbedenken gibt es dazu von Expert/innen, Opposition und Nachbarländern.



LR Anschober: ‘Dieses Vorgehen der ungarischen Regierung ist beispiellos. Statt im Sinne der Atomsicherheit auf eine unabhängige Atomaufsicht mit technischer Expertise zu setzen, sollen Entscheidungen um AKWs offenbar rein politisch und populistisch getroffen werden. Ich appelliere an die Kommission, hier nicht länger zuzusehen und die Einhaltung internationalen Rechts einzufordern!’



Hintergrund zum Ausbau-Projekt Paks II



