USA: Ade für Umweltschutz und Energiewende

Der neue US-Präsident Donald Trump hat bereits nach wenigen Stunden reagiert: Die engagierte Umweltpolitik von Barack Obama ist zu Ende, soviel scheint fix . Bereits kurz nach der Amtseinführung hat Trump die Mitarbeiter der US-Umweltbehörde EPA dazu aufgefordert, ab sofort alle Fördergelder einzufrieren.



Für Schockstarre sorgt er auch bei den beiden mehr als umstrittenen Pipeline-Projekten, die Präsident Obama stoppte. Am Dienstag wurden von Trump zwei Dekrete unterzeichnet, mit denen die Keystone XL und die Dakota Access Pipeline neu genehmigt werden.



Die Keystone XL Pipeline soll von Kanada an die Küste von Texas laufen und vor allem dass aus Teersand gewonnene Öl aus Kanada in die USA transportieren.



Die North Dakota-Pipeline stieß von Anfang an auf massiven Widerstand, da die geplante Pipelin an einem Reservat des Sioux-Stammes Standing Rock vorbei läuft uns die Wasserreserven des Reservats gefährdet. Trump hat einen Erlass unterzeichnet, damit Umweltprüfungen vereinfacht werden und wichtige Infrastrukturprojekte beschleunigt errichtet werden können. Die Dakota Pipeline hat in der Vergangenheit bereits zu wochenlangen Besetzungen und Demonstrationen von Umweltschützern geführt. Die Standing Rock- Sioux wollen gegen die Entscheidung von Trump eine Klage einbringen.





