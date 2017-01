© oekonews.at oekonews im neuen Design 20.1.2017 Angepasst an alle Smartphone- und Bildschirm-Größen





Es ist soweit. Nach zwei Monaten Arbeit, wurde oekonews aus eigener Kraft neu programmiert. Ab sofort kann oekonews bequem am Smartphone, am Tablet oder am Bildschirm gelesen werden. Spätestens zu Mitternacht sind auch alle alten Artikel im neuen Design. Bis dahin kann es aufgrund von zwischengespeicherten Seiten noch vorkommen, dass einige Seiten im alten Design erscheinen. Es ist der erste Schritt einer umfrangreichen technischen Verbesserung. Über das neue Logo, gestaltet von Nina und Arnold Holler, brüten wir noch und werden auch die oekonews-Community einbinden. Die Programmierung erfolgte durch oekonews-Herausgeber Lukas Pawek in seiner Freizeit. Für die weiteren technischen Verbesserungen, um unsere über 40.000 Artikel mit einem leistungsfähigeren Redaktionssystem auszustatten, benötigen wir aber finanzielle Unterstützung, weshalb oekonews-Chefredakteurin Doris Holler kürzlich einen Aufruf gestartet hat. Wir zählen auf Eure Unterstützung und wünschen viel Freude mit dem neuen Erlebnis, mit dem wir hoffen, noch mehr Menschen von den Vorteilen der Erneuerbaren Energien begeistern zu können.





Artikel Online geschalten von: / pawek /