Berliner Mauer Botschaft an neuen US-Präsidenten: Brücken statt Mauern 20.1.2017 Donald Trump muss Menschen mit Toleranz und Umweltschutz verbinden





Berlin – Zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump demonstrieren Greenpeace-Aktivisten heute in Berlin für Toleranz und Völkerverständigung. ‘Mr President, walls divide, build bridges’, fordern rund 50 Umweltschützer mit Buchstabenschildern vor einem Teilstück der Berliner Mauer. Trump hat angekündigt, eine große Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Weltweit finden ähnliche Proteste in statt, darunter in London, Kopenhagen und Johannesburg. ‘Mauern verletzen Menschenrechte. In Berlin erinnern sich die Menschen schmerzlich an die Folgen einer Politik, die auf Angst und Fremdenfeindlichkeit gründet’, sagt Tobias Münchmeyer, Politik-Experte von Greenpeace. ‘Die großen Probleme unserer Zeit wie die Klimazerstörung und die wachsende globale Ungerechtigkeit, lassen sich nur gemeinsam lösen. Wir müssen Brücken bauen, keine Mauern.’



Rechte der Zivilgesellschaft bedroht



