Ist Ihnen OEKONEWS einen Euro wert?

13 Jahre oekonews.. und immer noch die gleiche Intention im Hintergrund: Umfassende Informationen zu Erneuerbaren Energien, zu Nachhaltigkeit, zu Umweltthemen.Langsam kommt eine Verkehrswende ins Rollen: Die Elektromobilität rollt langsam aber stetig immer mehr an, viele Städte setzen auf mehr öffentlichen Verkehr, forcieren Radfahren, zu Fuß gehen wird z.B. aus Gesundheitsgründen vorangebracht.Es geht eigentlich um weit mehr als eine Energiewende. Klimawandel, Flüchtlingsstrom, Kriege..all das hängt zusammen.Die Energiewende wird kommen, soviel ist fix- nur mehr Tempo wäre eine Notwendigkeit.Auch im Umweltbereich ist noch lange nicht alles paletti. Denken wir z.B. an unsere Luft, deren Verschmutzung mehr Tote fordert als Verkehrsunfälle.Die Themen „erneuerbare Energien",„Energieeffizienz" und „ Reduktion von Treibhausgas" müssen forciert werden, damit wir unseren Kindern und Kindeskindern einen lebenswerten Planeten hinterlassen.Unser vehementer Ressourcenverbrauch ein weiteres wichtiges Thema.Im Naturschutz muss der Biodiversitätsschutz verstärkt werden. Der Kampf zum Schutz der Vielfalt an Arten ist immer noch offen. 150 Arten sterben weltweit täglich aus.Nachhaltige Entwicklung ist ein Muss, umweltschädliche Subventionen gehören schon lange abgeschafft.