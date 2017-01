Bild: © Renault/ NEU: Renault Master Z.E.







Bild: © Renault / Elektrofahrzeug-Palette von Renault





Renault macht den Master zum E-Transporter





Zur hohen Energieeffizienz und damit zur gesteigerten Reichweite des Kangoo Z.E. trägt auch die mit der Klimaanlage verbundene Wärmepumpe bei, eine Neuheit für elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge. Da sie anders als konventionelle elektrische Widerstandsheizungen einen Grossteil der Energie zum Heizen nicht mehr aus der Batterie, sondern aus der Umgebungsluft bezieht, benötigt das System deutlich weniger Energie.



Um Energie zu sparen und noch mehr Reichweite zu gewinnen, verfügt das Klimatisierungssystem außerdem über die Vorschaltfunktion. Solange das Fahrzeug an der Ladestation angeschlossen ist, wird hierfür ausschließlich Strom aus dem Netz genutzt. So hat der Elektrolieferwagen bereits beim Einsteigen eine angenehme Innenraumtemperatur. Der Fahrer kann die Vorklimatisierung mit Hilfe von Lenkradtasten oder per Smartphone vorprogrammieren.



Für Märkte mit besonders kaltem Klima bietet Renault darüber hinaus eine Zusatzheizung an, die mit Dieselkraftstoff betrieben wird und so auch im Winter eine optimale Reichweite sicherstellt.





Mit neuen vernetzten Services steigert Renault die Flexibiltät des Kangoo Z.E. weiter. Hierzu zählt «Z.E. Trip». Der Dienst erlaubt es, mit dem in das Onboard-Infotainmentsystem R-LINK integrierten Navigationssystem öffentliche Ladepunkte zu lokalisieren und anzusteuern. Z.E.Trip zeigt die Verfügbarkeit jeder Lademöglichkeit in Echtzeit an und gibt Auskunft darüber, ob diese für das Fahrzeug geeignet ist.



Zusätzlich erleichtert Renault den Nutzern des Kangoo Z.E. mit dem Service «Z.E. Pass» den Zugang zu öffentlichen Ladestationen in der Schweiz. «Z.E. Pass» besteht aus einer App und einer RFID-Chipkarte (Radio Frequency Identification). Mit ihrer Hilfe lässt sich aktuell an den meisten öffentlichen Ladepunkten in Europae bargeldlos und höchst komfortabel Strom «tanken». Eine vorherige Registrierung bei den einzelnen Ladestationsbetreibern ist hierfür nicht nötig.



Zusätzlich bleibt für den Kangoo Z.E. der vernetzte Service «My Z.E. Inter@ctive» verfügbar, der es ermöglicht, die Batterieladung und die Vorklimatisierung des Innenraums aus der Ferne per PC oder Smartphone zu programmieren und zu steuern. Außerdem lässt sich die aktuelle Restreichweite und verbleibende Ladedauer des Elektrotransporters abfragen.



Hinzu kommt «My Z.E. Connect», um den aktuellen Ladezustand der Batterie jederzeit über PC, Smartphone oder Mobiltelefon abzufragen. Das Leistungspaket beinhaltet außerdem die Möglichkeit, sich bei schwachem Ladestand per E-Mail oder SMS benachrichtigen zu lassen.



Die Fertigung des Kangoo Z.E. erfolgt im Werk MCA (Maubeuge Construction Automobile) im nordfranzösischen Maubeuge. Der Standort verfügt über alle Einrichtungen für eine komplette Automobilfertigung: Presswerk, Karosseriemontage, Lackiererei und Endmontage. Das Werk beschäftigt insgesamt 2’200 Personen und erstreckt sich über 84 Hektar, wovon 23 Hektar überbaut sind. 2015 verließen insgesamt 151’064 Fahrzeuge die Fertigung in Maubeuge.



Neben dem Kangoo und seiner Nutzfahrzeugvariante Kangoo Express, die hier seit 2007 gebaut werden, entstehen bei MCA seit 2011 der Kangoo Z.E. sowie als Gemeinschaftsprojekt der Renault-Nissan Allianz und Daimler seit 2012 der Mercedes Citan. Der Standort Maubeuge ist ausgezeichnet mit den Zertifikaten ISO 14001 für Umweltmanagement und ISO 9001 für Qualitätsmanagement. Zusätzlich verfügt er über das Zertifikat «Highly Protected Risk» (HPR) für erfolgreich umgesetzte Maßnahmen im Bereich Risikoprävention.



Alle vier Modellfamilien entstehen auf derselben Produktionslinie. Sie unterscheiden sich nicht nur beim Antriebsstrang, sondern auch in der Länge. So sind Kangoo PKW und Kangoo Z.E. in Längenvarianten mit 4,28 und 4,66 Meter verfügbar und der Kangoo Express in den Abmessungen 3,89 Meter, 4,28 Meter und 4,66 Meter. Zusätzlich befindet sich auf dem Werksgelände eine Montagestätte der Unternehmenstochter Renault Tech, die auf den maßgeschneiderten Um- und Ausbau von Fahrzeugen für Flotten, Handwerker und Gewerbetreibende spezialisiert ist.



Master Z.E.: Der Transporter kommt elektrisch



Mit dem neuen Master Z.E. weitet Renault seine Elektrofahrzeug-Offensive erstmals in die Klasse der großen Transporter aus. Die technische Basis bildet der Master mit Verbrennungsmotor in der Klasse von 2,8 bis 4,5 Tonnen Gesamtgewicht, von dem Renault seit dem Debüt der aktuellen Baureihe Ende 2011 über 475’000 Exemplare verkauft hat. Die Variante mit elektrischem Antrieb zielt vor allem auf den innerstädtischen Lieferverkehr zum Endkunden ab («letzte Meile»). Als weitere potenzielle Kunden sieht Renault Gemeindeverwaltungen in Großstädten.



Der Master Z.E. hat wie die jüngste Evolutionsstufe des Kangoo Z.E. die neue Z.E.33-Batterie an Bord. Der flache Stromspeicher befindet sich in Unterflurbauweise unter dem Frachtraumboden, so dass der Laderaum uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Batterie liefert Energie für den Elektromotor R75 mit 57 kW / 76 PS, der ebenso wie das Aggregat des Kangoo Z.E. vom Antrieb des Renault ZOE abgeleitet ist. Das am Standort Cléon gebaute E-Aggregat ermöglicht im Master Z.E. Höchstgeschwindigkeiten zwischen 80 und 115 km/h, je nach Bedarf des Kunden.



Die Reichweite des Master Z.E. liegt mit voll aufgeladener Batterie bei 200 Kilometer (gemäß Neuem Europäischem Fahrzyklus NEFZ). Diese Distanz liegt deutlich über dem Mobilitätsbedarf der meisten Kunden. Untersuchungen zeigen, dass in Europa 87 Prozent aller täglich per Auto zurückgelegten Strecken weniger als 60 Kilometer betragen. Die Ladezeit an einer Wall-Box mit 230 Volt Wechselspannung beläuft sich auf rund sechs Stunden.



Mehrere Varianten



Renault bietet die Transporterversion des Master Z.E. als Kastenwagen in drei Längen und zwei Höhen an: als Modell L1H1 mit 5,05 Meter Länge und 1,7 Meter Laderaumhöhe, als Variante L2H2 mit 5,55 Meter Länge und 1,89 Meter Laderaumhöhe sowie in der Ausführung L3 H2 mit 6,2 Meter Länge und 1,89 Meter Laderaumhöhe. Hinzu kommt als vierte Variante das Plattformfahrgestell.



Je nach Länge und Laderaumhöhe bietet der Master Z.E. Kastenwagen zwischen 8,0 und 13 Kubikmeter Ladevolumen. Dies entspricht den Maßen der Ausführungen mit Dieselaggregat. Die Zuladung beträgt zwischen 1’000 und 1’300 Kilogramm. Damit erfüllt der Master Z.E. die Anforderungen der meisten Kunden im innerstädtischen Lieferverkehr. Ebenfalls praktisch: Die Ladekante des Kastenwagens ist mit 55,7 Zentimeter eine der niedrigsten im Segment. Zusammen mit den hinteren Doppelflügeltüren, die bis 270 Grad öffnen (erhältlich ab L2), erleichtert dies das Be- und Entladen des Master Z.E.





Zusätzlich besticht der Master Z.E. durch intelligente Detaillösungen. Hierzu zählt der Weitwinkel-Rückspiegel, der dem Fahrer hilft, rechtzeitig andere Fahrzeuge, Hindernisse oder Personen im toten Winkel zu erkennen. Außerdem bietet Renault für den Master Z.E. eine Weitwinkel-Rückfahrkamera an, die das Geschehen hinter dem Fahrzeug zeigt.



Das gestochen scharfe Bild erscheint in der Sonnenblende auf der Beifahrerseite und erleichtert das Manövrieren auch unter engsten Platzverhältnissen. Darüber hinaus ist für den Elektrotransporter die akustische Einparkhilfe hinten erhältlich.

Zahlreiche Details verwandeln den Master Z.E. in ein modernes Büro auf Rädern mit einer Fülle von Ablagemöglichkeiten. Außerdem wird Renault das Touchscreen-Infotainmentsystem Renault R-LINK, die Vorschaltfunktion für die Innenraumklimatisierung und eine Funktion zur Geschwindigkeitslimitierung für Flottenbetreiber anbieten. Dieses wird es Fuhrparkmanagern ermöglichen, durch ein elektronisches Tempolimit den Energieverbrauch zu senken und die Reichweite zu steigern.



