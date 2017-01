Bild: © F/LIST- Die neue PV-Anlage am Dach







Bild: © F/LIST- Die Stromladestation





F/LIST setzt auf die Sonne

Intelligente Energienutzung

13.1.2017Die neue Photovoltaik-Anlage spart den Schadstoffausstoß von über 6000 PKWsThomasberg - Nicht nur im Bereich der privaten Luftfahrt ist F/LIST wegweisend, auch bei der Stromerzeugung setzt der Betrieb auf kluge Innovation. Daher wurde auf dem Dach des Produktionswerks 2 in Thomasberg im Dezember 2016 eine 5.100 m² große Photovoltraik-Anlage installiert. Mit einer Spitzenleistung von 594,36 Kilowattstunden ist dies die größte PV-Eigenverbrauchsanlage ohne geförderten Einspeisetarif in ganz Österreich. Jährlich können so rund 579.000 Kilowattstunden Strom erzeugt werden, was in etwa dem Jahresbedarf von 120 Einfamilienhäusern entspricht. Für F/LIST bedeutet das, dass ca. 20 % des Strombedarfs von Werk 2 aus nachhaltiger Sonnenenergie selbst erzeugt werden kann, wodurch innerhalb von 30 Jahren etwa 6.876 Tonnen CO2 vermieden werden können – so viel wie mehr als 6.200 PKWs ausstoßen. Neben der geringeren Umweltbelastung kann F/LIST so auch wirtschaftlicher arbeiten: im Idealfall werden die eingesparten Stromkosten die Kosten der Errichtung der Anlage bereits nach weniger als neun Jahren amortisieren.Auch für die Mitarbeiter bringt dies ein Plus: mit dem Sonnenstrom können an der Ökovolt Strom-Tankstelle, die vor dem Werk errichtet wird, zwei Elektro-PKWs und zwei E-Bikes aufgeladen werden. Das innovative System verfügt zudem über ein intelligentes Energiemanagement-System, welches den erzeugten Strom je nach Verfügbarkeit und Bedarf verteilt, beispielsweise durch das Aufladen von Elektrogabelstaplern an den Wochenenden, wenn die Produktionsmaschinen still stehen. So wird sichergestellt, dass die erzeugte Energie ideal genutzt wird und möglichst wenig Verlust entsteht.