Aachen: Erster Elektrobus in Linienbetrieb

Überzeugende Reichweite

13.1.2017Insgesamt 15 E-Busse werden demnächst in Aachen fahrenAachen- Der erste von 15 Sileo-Elektrobussen ist bereits in den Linienbetrieb aufgenommen. Der 18 Meter lange Gelenkbus wird in der Innenstadt unterwegs sein. Von 2016 bis 2018 wächst der Fuhrpark der ASEAG um 13 Gelenkbusse vom Typ S18 und einen Doppelgelenkbus S24. Nach den Aufträgen in Bremen und Sylt sicherte sich Sileo bei der ASEAG den bisher größten deutschen Auftrag der Firmengeschichte und setzt so ein wichtiges Zeichen im Bereich E-Mobilität im Nahverkehr.Damit kann der Elektrobushersteller Sileo seine Position in Deutschland weiter ausbauen. „Nach den E-Bussen für Bonn, Bremen, Bad Langensalza und Sylt stellt die Flotte in Aachen einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen dar. Die Entscheidungen für unsere Fahrzeuge zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", freut sich Dipl.-Ing. Murat Bozankaya, Gesellschafter und Firmengründer der Sileo GmbH. Neben den S18 Fahrzeugen wird vor allem der neue vollbatterieelektrische Doppelgelenkbus S24 eine neue Dimension für den ÖPNV der Zukunft eröffnen: Das 24 Meter lange Fahrzeug vereint großeFahrgastkapazitäten mit einem hohen Maß an Umweltentlastung.Die E-Busse von Sileo werden neben ihrer Zuverlässigkeit u nd der guten Verarbeitung vor allem durch die hohe Reichweite charakterisiert. Die hohe Rekuperationsrate der Busse ist ein großer Vorteil: Bei den typischen Verzögerungsvorgängen im Linienverkehr wird elektrische Energie zurückgewonnen, die der Antriebsbatterie wieder zugeführt wird. Die leistungsstarken 18 Meter langen Niederflurbusse S18 zeichnen sich zudem durch ihre besonderen Fahrleistungen im anspruchsvollen Linienalltag aus. So kann der Gelenkbus bis zu 18% Steigung überwinden. Und auch der neue Doppelgelenkbus S24 erfüllt in diesem Bereich höchste Ansprüche. Diese Eigenschaften spielten für die ASEAG eine entscheidende Rolle: „Als Verkehrsunternehmen sehen wir uns als Mitgestalter einer effizienten, ressourcenschonenden und somit zukunftsorientierten Mobilität für Aachen und dieRegion." meint dazu Michael Carmincke, Vorstand von ASEAG.Sileo ist Pionier in der Herstellung von batterieelektrischen Kraftomnibussen für den ÖPNV. Mit dem intelligenten Batteriesystem und der auch für den umfangreichen Flottenbetrieb auslegbaren Ladetechnik bietet Sileo eine zukunftsweisende Antriebstechnologie. Die Produktpalette umfasst neben Sonderfahrzeugen wie dem Doppelgelenkzug S24 alle im ÖPNV üblichen Fahrzeuggrößen (Midi- bis Gelenkbus) mit einem vollbatterieelektrischen Antriebssystem, sowie die für den Flottenbetrieb optimierte Ladeinfrastruktur.Die Sileo GmbH hat ihren Sitz in Salzgitter-Watenstedt und ist Teil der internationalen Bozankaya-Gruppe. Sie greift auf eine über 30-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Systemkomponenten für Schienenfahrzeug- und Busmärkte zurück.