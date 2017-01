Bild: © Alvimann





Ökoprämie für Diesel-und Benzinfahrzeuge „unverfroren“

13.1.2017Salzburger Umweltreferentin Rössler verweist auf Tricksereien bei AbgaswertenSalzburg - Die Forderung der österreichischen Autohändler nach einer Ökoprämie für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ist für die Salzburger Grünen nicht nachvollziehbar. „Nach jahrelangen Tricksereien bei den Abgaswerten, jetzt auch noch eine Förderung für Diesel- und Benzinfahrzeuge zu verlangen, ist gelinde gesagt unverfroren“, so die Landessprecherin der Salzburger Grünen und Umweltreferentin des Landes, LH-Stv. Astrid Rössler.Behauptungen, wonach Neuwagen mit Verbrennungsmotoren der Umwelt weniger Schaden zufügen würden als ältere Modelle, entsprechen nicht der Wahrheit, dies zeigen aktuelle Messungen des deutschen Kraftfahrbundes. Demnach liegen die Stickoxidwerte (NOX) sehr vieler neuer EURO 6 Diesel-Modelle weit über dem Grenzwert von 80 mg/km. Von vielen Modellen wird nicht einmal der NOX-Grenzwert von EURO 1, also 900 mg/km eingehalten. Zum Verständnis: EURO 1 war Stand der Technik vor 25 Jahren!„Auch in Hinblick auf die Klimaschutzziele ist eine Förderung von Verbrennungsmotoren der falsche Ansatz. Der richtige Weg ist es, auf E-Mobilität und auf den konsequenten Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel zu setzen“, so Rössler weiter.Schließlich hat sich Österreich zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2025 die Grenzwerte einzuhalten und so die Luftverschmutzung durch NOX um bis zu 70 Prozent zu reduzieren.Quelle: Büro RösslerArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /