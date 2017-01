Bild: © PublicDomainPictures pixabay.com / Augengesundheit hängt mit Ernährung zusammen





Die richtige Ernährung für gesunde Augen

12.1.2017Wir wissen, dass eine gute Ernährung wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden ist. Genauso wichtig ist sie für die Gesundheit unserer Augen.Eine gute Ernährung stärkt den Körper und hilft ihm, sich zu regenerieren und gegen Infektionen zu schützen. Wenn wir älter werden, regenerieren sich unsere Körperzellen immer langsamer. Das kann sich auch auf unsere Augen und unsere Sehqualität auswirken.Studien zur Augengesundheit sehen einen Zusammenhang zwischen schlechter Ernährung und einer erhöhten altersbedingten Makuladegeneration (AMD).Das Sehvermögen der meisten Menschen lässt mit dem Alter nach. Die gute Nachricht ist, dass wir dieses Risiko durch die richtige Ernährung hinauszögern und damit länger eine gute Sehqualität genießen können.Es gibt 4 Nährstoffgruppen, die für die Augengesundheit gut sein sollen:Die Vitamine A, C und E enthalten Antioxidantien, die die Gesundheit der Zellen und des Gewebes im Auge fördern und so das Fortschreiten der AMD verzögern. Vitamin C soll zudem das Risiko verringern, einen Grauen Star zu entwickeln.Viele Studien zeigen, dass diese antioxidativ wirksamen Nährstoffe, sogenannte Carotinoide, das Risiko von chronischen Erkrankungen wie AMD verringern und deren Verlauf verlangsamen.Bei dieser essenziellen Fettsäure geht man davon aus, dass sie eine wichtige Rolle bei der Sehentwicklung von Babys und Kindern spielt. Es wird angenommen, dass es einen Zusammenhang zwischen einer an Omega-3-Fettsäuren armen Ernährung und Augenerkrankungen wie AMD gibt. Auch das Trockenes Augen-Syndrom – eine Erkrankung, die die Produktion von Tränenflüssigkeit beeinträchtigt – kann mit einem Omega-3-Mangel zusammenhängen.Die Mineralien Zink und Kupfer erleichtern die Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen im Körper. Eine umfassende Versuchsreihe ergab, dass große Mengen an Vitaminen mit antioxidativer Wirkung in Kombination mit Zinkoxiden und Kupferoxiden dazu beitragen können, das Fortschreiten von AMD zu verlangsamen.Wenn Sie Ihren Augen Gutes tun wollen, eignet sich dafür am besten grünes Blattgemüse. Es enthält viel Lutein und ist reich an antioxidativen Vitaminen. Grünkohl ist das Gemüse, das am meisten Lutein enthält, gefolgt von Spinat und frischer Petersilie.Carotinoide verleihen vielen Früchten und Gemüsesorten ihre kräftige Farbe. Mais, Kiwis, Kürbisse, Zucchini, rote Trauben sowie grüne oder orangefarbene Paprika machen nicht nur Ihren Teller bunter, sondern sind zudem reich an Carotinoiden. Diese Gemüse- und Obstsorten sind eine gute Quelle für antioxidativ wirksame Vitamine, die eine wichtige Rolle für die Gesundheit Ihrer Augen spielen.Fetthaltiger Fisch ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Lachs, Tunfisch und Makrelen sind die drei Spitzenreiter unter den Fischen als Quelle dieser essenziellen Fettsäure.Carotinoide verleihen auch dem Eigelb seine gelblich-orange Farbe. Eigelb ist wahrscheinlich sogar die beste Quelle für Lutein und Zeaxanthin.Eine Portion Austern enthält viel mehr Zink als jedes andere Nahrungsmittel, sogar mehr als andere Meeresfrüchte und Rindfleisch, die Platz zwei und drei in der Rangfolge einnehmen. Milch, Käse, und Brot enthalten ebenfalls etwas Zink.Wenn Sie diese Nahrungsmittel auf Ihren Speiseplan setzen, kommt das nicht nur Ihren Augen zugute, sondern es wirkt sich auch positiv auf Ihren allgemeinen Gesundheitszustand aus.Autorin: Anna Pucher, BA für OEKONEWSArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / stevanov /