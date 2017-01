Bild: © Tesla Motors/ Tesla Store in der Herrengasse







Bild: © Tesla Motors/ Offizielle Eröffnung für den neuen Tesla Store





Eröffnung für Tesla Store im Herzen der Stadt

11.1.2017Neuer Tesla Store in Wien im ersten BezirkGestern fand in Wien die hochoffizielle Eröffnung des neuen Tesla Store im ersten Bezirk statt. Der Store ist im renommierten Hochhaus Herrengasse und lässt die Herzen vieler Elektroautofans höher schlagen, da dort sowohl das Model S als auch das Model X zu sehen sind, außerdem ist der Stor mit einem Tesla Design Studio und einem Dual Motor Model S Chassis ausgestattet. Damit können Interessierte das Neueste über die Technologie der innovativen Elektroautos in äußerst informativer Umgebung erfahren oder Kaufinteressenten können sich für eine Probefahrt anmelden.Tesla baut außerdem das Supercharger Netzwerk in Österreich weiter aus: Kurz vor Weihnachten wurde die elfte Supercharger Station in Wiener Neustadt eröffnet, mehr als 76 Destination Chargers sind ebenfalls in Österreich zu finden. Verkaufs- und Servicestellen gibt es in Österreich derzeit in Wien, Linz, Salzburg und Graz. Das Service Center im Wiener Tech Park bleibt weiterhin die erste Anlaufstelle für alle Anliegen rund um das Thema Service.