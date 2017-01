Bild: © Hans Braxmeier / pixabay.com





Ökostrom Photovoltaik-Antragstellung 2017 bei OeMAG erfolgreich

11.1.2017OeMAG stellte innerhalb weniger Minuten rund 3.000 Tickets ausDie am 9.1.2017, 17 Uhr stattgefundene Antragstellung für die Photovoltaik-Tarifförderung konnte erfolgreich und problemlos durchgeführt werden. Insgesamt wurden in wenigen Minuten rund 3.000 Tickets für Förderanträge beantragt und ausgestellt. Zum Vergleich: im Jahr 2016 erhielten insgesamt rund 2.600 Antragsteller schlussendlich auch eine Förderzusage von der OeMAG."Im Vorfeld dieses Termins haben wir zusätzliche und umfassende technische Maßnahmen gesetzt", so Dr. Magnus Brunner, Vorstand der OeMAG, "um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Durch diese Maßnahmen war eine gesetzeskonforme und reibungslose Antragstellung problemlos möglich."Die Antragsteller haben nun ab Dienstag, 10.1. 11 Uhr eine Woche Zeit ihren Antrag zu vervollständigen. Auf die Reihung hat die Vervollständigung keinen Einfluss mehr, hier zählt der Zeitpunkt des zuletzt pro Anlage eingebrachten Tickets. Nach Ablauf dieser Woche können die gereihten Anträge inhaltlich geprüft werden. Erst dann können Aussagen über eine Zuteilung ins Kontingent getroffen werden. Insgesamt steht für 2017 ein zusätzliches Unterstützungsvolumen von 8 Mio. EUR für Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung. Der Fördertarif beträgt 7,91 Cent/kWh garantiert für 13 Jahre. Zusätzlich gibt es einen einmaligen Investitionszuschuss von 375 EUR/kWp."Bereits 16 % des verbrauchten Stroms in ganz Österreich kommen von Ökostromanlagen, die einen Vertrag mit der OeMAG haben", erklärt Brunner. Seit 2007 ist die OeMAG für das Ökostrom-Fördersystem in ganz Österreich zuständig. Österreichweit betreut die OeMAG rund 23.000 Ökostromanlagen mit einer Leistung von rund 3.800 Megawatt.Quelle: OeMAG - Abwicklungsstelle für Ökostrom AGArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /