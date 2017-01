Gefahren und Entsorgungsskandal des AKW Gundremmingen ernst nehmen

Beispiellose Fahrlässigkeit der Verantwortungsträger

5.1.2017Gefahrenpotential des "Zwischenlagers" erschütterndFORUM und Ulmer Ärzteinitiative empfangen Umweltministerin Dr. Hendricks mit kleiner Demonstration: Samstag, 7. Januar ab 11 Uhr in Ulm an der ehemaligen Hochschule für Gestaltung, Am Hochsträß 10.32 Kilometer von Ulm donauabwärts entfernt läuft noch immer Deutschlands gefährlichstes AKW. In Gundremmingen sind sogar noch zwei Siedewasserreaktoren in Betrieb. Die Unglücksreaktoren in Fukushima waren vom gleichen Typ. Alle anderen Siedewasserreaktoren Deutschlands, die nur einen Hauptkreislauf haben und deren Abklingbecken nicht durch den Sicherheitsbehälter geschützt werden, sind bereits abgeschaltet.Seit 50 Jahren wird in Gundremmingen Atomstrom und Atommüll produziert. Kein Kilo des Atommülls wurde bisher entsorgt. Alles nur gefährlich zwischengelagert. In Gundremmingen befindet sich mehr Atommüll als an jedem anderen Ort in Deutschland. Schätzungsweise über 10.000 Kilogramm des Extremstoffes Plutonium.Die Bürgerinitiative FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik wird zusammen mit der Ulmer Ärzteinitiative vor dem Neujahrsempfang der Ulmer SPD Frau Umweltministerin Dr. Barbara Hendricks, die die Verantwortung für die Reaktorsicherheit in Deutschland hat, auf die Gefahren dieser Gundremminger Reaktoren hinweisen und dies in einem Offenen Brief erläutern.Raimund Kamm (Vorstand)FORUM Gemeinsam gegen das Zwischenlagerund für eine verantwortbare Energiepolitik e.V.Augsburg - Dillingen - Günzburg - Heidenheim - Ulmwww.atommuell-lager.dewww.facebook.com/pages/FORUM-gemeinsam-gegen-das-Zwischenlager-eV/152276034836072Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / hackenberg /