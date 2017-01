Bild: © Windkraft Simonsfeld





Windkraft Simonsfeld AG erwirbt eine Windenergieanlage in Oberösterreich

4.1.2017Windkraftanlage im Innviertel gehört nun zu Windkraft SimonsfeldDie Windkraft Simonsfeld AG erweiterte zum Jahreswechsel ihren Kraftwerkspark um eine Windenergieanlage in Oberösterreich: das im niederösterreichischen Ernstbrunn beheimatete Windkraftunternehmen erwarb die in Oberösterreich ansässige Kobernaußerwald Energie GmbH. Gegenstand des Vertrags ist eine bestehende Windkraftanlage am Steiglberg, im Innviertel mit einer Potenzialfläche für bis zu zwei weitere Windkraftwerke.Die Windenergieanlage am Steiglberg ging bereits vor 15 Jahren in Betrieb. "Der technische Zustand des Kraftwerks ist tadellos", so Markus Winter, der technische Leiter der Windkraft Simonsfeld AG. Seit dem Jahr 2008 ist die Windkraft Simonsfeld mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung der Anlage befasst. "Wir kennen die Maschine und gehen daher davon aus, dass wir das Kraftwerk mindestens fünf weitere Jahre gewinnbringend betreiben können", ist Markus Winter überzeugt. Prognostizierter Jahresertrag: 3,3 Millionen Kilowattstunden - eine Strommenge die dem Jahresbedarf von 825 Haushalten entspricht.Weitere Infos: Windkraft Simonsfeld www.wksimonsfeld.at