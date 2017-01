Bild: © Strom-Check Ing. Martin Litschauer





Schluss mit Energiefressern im Gewerbe: Erstmalig Förderung für effiziente Kühlgeräte

2.1.2017Ab 2.1.2017 bis zu 30% der Anschaffungskosten gefördert. Unternehmen profitieren doppelt, da effiziente Geräte um die Hälfte weniger Energie als marktübliche Kühlgeräte verbrauchen.2. Jänner 2017 - Häufig wissen Unternehmen gar nicht, dass viele ihrer Kühlgeräte große Energieverbraucher sind. Denn oft wird im Handel auf geöffnete Geräte gesetzt, zusätzlich sind viele Geräte bereits veraltet und ineffizient. So verbraucht etwa eine geöffnete Tiefkühltruhe - in vielen Supermärkten zu finden - bis zu 10.000 kWh pro Jahr, während ein geschlossenes Gerät ähnlicher Größe auf einen Energieverbrauch von rund 2.000 kWh pro Jahr kommt. Auch bei Lagerkühl- oder Gefrierschränken kann mit der richtigen Geräteauswahl viel Energie gespart werden. Bei mehreren im Einsatz befindlichen Geräten können sich für einen Betrieb signifikante jährliche Energieeinsparungen ergeben. Im Schnitt verbrauchen effiziente Geräte um die Hälfte weniger Energie als marktübliche Kühlgeräte.Die Österreichische Energieagentur hat daher im Rahmen des EU-Projekts "ProCold" mit der Kommunalkredit Public Consulting ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen: Erstmals werden in Österreich bis zu 30% der Anschaffungskosten eines effizienten gewerblichen Kühlgeräts rückerstattet.Auf topprodukte.at finden Sie die effizientesten gewerblichen Kühlgeräte auf einem Blick.Aussendung: Österreichische EnergieagenturArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / pawek /