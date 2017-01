Bild: © BYD / Elektromüllwagen in den USA





Elektromotoren für Elektrofahrzeuge: ein 400 Milliarden Dollar Markt ist im Kommen

8.1.2017Was haben Golf-Fahrzeuge und schwere Elektrofahrzeuge gemeinsam?Es gibt noch keine Einigkeit darüber, welcher Elektromotor dafür am Besten verwenden wird, in jedem der Fahrzeuge. Laut einer IDTechEx-Analyse wird das boomende,und derzeit noch etwas verwirrende Traktionsmotorengeschäft auf rund 400 Milliarden Dollar im Jahr 2027 ansteigen. Der neue IDTechEx Research Report "Elektromotoren für elektrische Fahrzeuge 2017-2027" navigiert durch Designoptionen und, ja, die Meinungsverschiedenheiten. Die sich verändernden Bedürfnisse und die sich entwickelnde Technologie sind auf Prognosen und Technologie-Zeitleisten auf der Grundlage intensiver jüngsten Reisen und Interviews von PhD-Analysten aufgezeigt.Drehende elektrische Maschinen (REM) treiben elektrische Fahrzeuge zumindest einige Zeit auf dem Land, Wasser und Luft an. Bei einem Hybridmotor kann der Motor manchmal heißer laufen, da heiße Motorsysteme in der Nähe sind und die Arbeitszyklen härter sind. Dies wirkt sich auf den Motorentwurf ebenso aus wie Kosten-Leistungs-Kompromisse für die sehr unterschiedlichen Arbeitszyklen und Umgebungen, die von Fahrzeugen am Land, auf dem Wasser und in der Luft erfahren werden. Off-Road-Fahrzeuge mit E-Motoren sind sehr unterschiedlich unterwegs. Das zweitteuerste Teil eines E-Fahrzeugs nach der Energiespeicherung ist typischerweise das REM-System einschließlich seiner eng verbundenen Motorsteuerung.Der Bericht zeigt, wie das REM-System einen größeren Anteil der Kosten im Laufe der Jahre haben wird, wogegen einfachere Batterien die Kosten reduzieren werden. Im Gegensatz dazu werden REM-Systeme unterschiedlich gefragt, um regenerative Energie zu gewinnen, die Übertragung zu eliminieren, bessere Geschwindigkeits- / Drehmomentcharakteristiken zu liefern und sogar einen Teil der Struktur zu bilden, wie zum Beispiel, wenn sie in das Rad mit Bremse und Steuerung eingesteckt werden. In Hybriden sind sie für Start und Beschleunigung verantwortlich - und steigern die Motorleistung. Ausschlaggebend für die Entwicklung von Motorengeneratoren ist, dass in Zukunft, aus den im Bericht erläuterten Gründen, mehr REMs pro Fahrzeug eingesetzt werden.Elektromotoren für elektrische Fahrzeuge werden zunehmend die Alleinstellungsmerkmale des Fahrzeugs beeinflussen. Wo die Notwendigkeit für ein Getriebe beseitigt wird, kann der jeweilige Bereich um rund 15% erhöht werden. Extreme Leistungs-Gewichts-Verhältnis REMs werden für die meisten Fahrzeuge gesucht.Ein reines elektrisches schwere Baufahrzeug mit mehreren ruhigen REMs, die entsprechend platziert sind, kann vektorisierte Traktion haben, so dass es Straßen überqueren kann, ohne sie zu beschädigen und kann in Innenräumen und Nachts nach Bedarf eingesetzt werden. Es kann Geräte mit verbesserter Präzision und Laufzeit betreiben und anstelle von Wärme Strom erzeugen, wenn das Fahrzeug oder die Werkzeuge bremsen. Die Start-Stop-Phase ist glatter. Emissionen, Beschleunigung, Fahrt, Kraftstoffverbrauch und Autonomie von Navigation und Energie werden mit besseren REMs verbessert. Emissionen werden reduziert oder eliminiert. Es gibt Kapitel, wo dies alles passt, in alle Fahrzeuge, um die Technologie vollständig zu verbessern.Mechanische Teile werden schnell durch elektrische und elektronische Teile ersetzt, wodurch viele neue Geschäftsmöglichkeiten entstehen. Zum Beispiel gibt es einen Mangel an guten Designern von Motorsteuerungen. Die Vielfalt der EVs wird immer größer, so haben wir jetzt bereits spezielle kabellose kleine Motoren für den Multi-Milliarden-Dollar-Markt für Drohnen, der aus dem Nichts kommt. Kleine landwirtschaftliche Roboter werden für die Landwirtschaft in Betracht gezogen: "Elefanten und Ameisen", die vollständig die Art des notwendigen REM-Systems verändern. Die zukünftige Popularität von In-Wheel vs Near-Rad und Innenbord ist offen. Axial gegen radialen Fluss?Der Bericht analysiert sogar 48V milde Hybrid-Motor-Generatoren als auch, weil spätere Versionen dieser Autos, leichte Nutzfahrzeuge und Lkw, die kurze elektrische Traktionsmodi haben. Sie sind die kostengünstigste Art, um die Verbrennungsfahrzeugproduktion zu modifizieren, um im Rahmen der bevorstehenden Kohlendioxid-Emissionsgesetze den Gesetzen zu entsprechen, und sie geben nützliche Kraftstoffeinsparungen, aber eines scheint fix: Das REM ist eine Herausforderung.Es ist nicht alles verwirrend. Quadcopter haben fast alle einen Outrunner PM REM und Gabelstapler sind weitgehend an Asynchronmotoren angehakt. Mehr über diesen neuen Bericht unter www.IDTechEx.com/motors Quelle: IDTechExArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /