Nigeria wird zum Solar- und Erneuerbaren Energienetzwerk der ECOWAS

7.1.2017Mehrere Solarprojekte bereits für 2017 geplantAbuja, Nigeria - Nigus Investments hat gemeinsam mit dem deutschen Anbieter für erneuerbare Energien LTI ReEnergy, der NIPC (Nigerian Investment Promotion Commission) und der Regierung Pläne zur Errichtung von fünf 100 MWp Solarkraftwerken abgeschlossen, im Wert von $ 600 Mio. in den nordöstlichen Staaten von Nigeria. Ziel ist auch die Einrichtung eines erneuerbaren Energien Hubs in der Sebore Export Processing Zone in Adamawa State.Die Weltbank schätzt, dass Nigeria etwa 20.000 MW brauchen würde, um seine Volkswirtschaft mit 170 Millionen Menschen voll zu versorgen, aber das Land erzeugt derzeit kaum 4.500 MW."Wir möchten das enorme Potenzial für das Solargeschäft in unserem Land ausschöpfen, und wir glauben, dass Nigeria das Zentrum der erneuerbaren Energien für die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten (ECOWAS) sein wird", erklärte der Vorsitzende von Nigus Investments, HRH-Präsident Malik Ado-Ibrahim , "Gemeinsam mit LTI ReEnergy und anderen Partnern sowie einer bedeutenden Beteiligung und Unterstützung der NIPC werden wir unserem Land dabei helfen, dieses Ziel nicht nur durch den Bau von Solarkraftwerken zu erreichen, sondern auch durch die Einrichtung der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien in der Sebore EPZ."Chris Voet, Chief Sales Officer bei LTI ReEnergy, erwartet den Durchbruch für das erste 100-MW-Projekt im Bundesstaat Adamawa im 1. Quartal 2017 und im 2.Quartal 2017 das Umsetzen des ersten 100MW-Projekts. "Wir fühlen uns geehrt, dass wir einen Beitrag zum Solar-Boom in Nigeria leisten können und an der Erneuerbaren-Energien-Produktionsstätte im Land teilnehmen, da es ein Teil unserer" Herz-Kreislauf-Strategie "ist.Die Pläne der Zusammenarbeit wurden während der ersten Solar-Veranstaltung im Land dem "Nigus-LTI Solar Investment Summit" geschlossen, der im Dezember Vertreter der zuständigen Regierungsstellen wie der Nigeria Electricity Regulatory Commission (NERC), der Transmission Company of Nigeria (TCN) oder der Nigerian Bulk Electricity Trading PLC (NBET) sowie wichtige Industrie-und Business-Stakeholder und nationale Medien zusammenbrachte.Quelle: LTI ReEnergyArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /