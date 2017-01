Bild: © Schable/ Klimaforscher Prof. Gottfried Kirchengast





KLIMANEWS: Klimaforscher Kirchengast im Interview

9.1.2017Unsere Klimanews feiern das 100-ste Jubiläum - Radio zum Anhören oder zum DownloadProf. Gottfried Kirchengast ist ein renommierter Klimaforscher, der in Graz das Wegener Center für Klima und Globalen Wandel gründete. Sie hören einen Vortrag, der im Rahmen der Montagsakademie in der Karl-Franzens Universität in Graz gehalten wurde.Die kurze musikalische Darbietung stammt von den SchülerInnen der NMS Stallhofen. Sie wurde von ihnen selbst für ihren Lehrer Ernst Höfer aufgenommen.Der Klimawandel ist mittlerweile Faktum – der nötige Klimaschutz eine extreme Herausforderung:Auf Basis vieler sorgfältiger und übereinstimmender Studien wissen wir mittlerweile mit hoher Sicherheit, dass unsere menschlichen Einflüsse, allen voran CO2 Emissionen, bereits in den letzten Jahrzehnten die überwiegende Ursache des Klimawandels waren. Und in Zukunft noch stärker Hauptursache des zunehmenden Klimawandels sein werden.Diese Studien vieler unabhängiger Forschungsgruppen weltweit sind wissenschaftlich fundiert erstellt und streng begutachtet. Sie ergeben klar, dass beherzter Klimaschutz und ein Erreichen des 2 Grad Ziels zur Vorsorge für unsere Kinder und Enkel unerlässlich sind. Diese Ergebnisse machen auch die extreme Herausforderung klar, die Prof. Gottfried Kirchengast in möglichst einfacher Weise erklärt: Und zwar, dass wir innerhalb weniger Jahrzehnte über 80% der jetzigen Emissionen abbauen müssen.Der kürzlich veröffentlichte Weltklimabericht 2014 (www.ipcc.ch, www.de-ipcc.de) stellt dieses Grundwissen gut zusammen und allen Interessierten legt er besonders auch den österreichischen Sachstandsbericht KIimawandel 2014 ans Herz: auf www.apcc.ac.at kann man sich mittels einer Kurzfassung schon auf wenigen Seiten einführend zum Wissensstand schlau machen. Wer gut informiert ist, ist auch für Fehlinformationen weniger verwundbar und hat verlässliche Grundlagen für gutes Handeln.Die Herausforderung Klimaschutz annehmen – wie können wir den Klimawandel einbremsen?Die erste Frage dazu ist nach dem nötigen Rahmen für unser Handeln: Was sind die Bedingungen unter denen wir zuhause in Österreich und weltweit den Übergang zu einer nahezu CO2-emissionsfreien Wirtschaft und Gesellschaft schaffen können? Prof. Gottfried Kirchengast stellt dazu entscheidende Ergebnisse der Klimaschutz- und Transformations-Forschung zu notwendigen Rahmenbedingungen vor, ohne die der Übergang nicht gelingen kann. Wir müssen also diese Bedingungen herstellen bzw. mithelfen diese zu schaffen – das weltweite Pariser Klimaabkommen liefert dazu Rahmen-Hoffnung.Die zweite Frage ist nach unserem konkreten Handeln: Welche Herausforderungen, Risiken und Chancen bringt dieser Übergang und was können wir persönlich, im Umfeld, in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik tun um das Einbremsen im 2 Grad Ziel zu erreichen? Prof. Gottfried Kirchengast wird dazu aus den wichtigen Emissionsbereichen wie Energie, Verkehr und Landnutzung erfolgreiche Impulse, Strategien und laufende Umsetzungen verschiedenster Klimaschutz-Engagierter, von Personen bis ganzen Staaten, vorstellen und daraus ableiten wie der weltweite Übergang gelingen kann.Sein zusammenfassendes Motto vom Klimawandel-Wissen zum Klimaschutz-Handeln: Wir alle brauchen Verstand, Mut und Herz. Meistens mehr davon. Gönnen wir uns ruhig mehr davon.Zur Person:Gottfried Kirchengast (geb. 1965), ein gebürtiger Steirer, studierte Physik, Geophysik und Meteorologie an der Universität Graz. Seit 1996 ist er Leiter der von ihm gegründeten Forschungsgruppe für Atmosphärenfernerkundung und Klimasystem und erhielt 1998 den renommierten START-Preis (1.1 Mio. Euro Forschungsgeld). Daneben zahlreiche Forschungsaufenthalte im Ausland sowie Gastvorträge weltweit.2003 wurde Kirchengast als Universitätsprofessor auf den traditionsreichen Grazer Lehrstuhl für Geophysik berufen (Gründungsinhaber Alfred Wegener, 1924-1930) und ist seit 2005 Leiter des von ihm initiierten interdisziplinären Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Universität Graz (www.wegcenter.at). 2008 wurde er aufgrund seiner Verdienste Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und 2012 erhielt er den höchsten Forschungspreis des Landes Steiermark und wurde neben seiner Professur in Graz zum Adjunct Professor am Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australien ernannt.Kirchengast ist Autor oder Mitautor von über 100 Peer-Review Fachartikeln und über 150 weiteren Fachartikeln und Berichten sowie mehrerer Bücher. Dazu „Doktorvater" von über 30 Promovierten, die er bei ihrer Dissertation betreute und von denen viele auch international erfolgreich tätig sind. Darüber hinaus ist er leitendes oder beratendes Mitglied in vielen klima-bezogenen nationalen und internationalen Gremien, Projekten und Initiativen.Mehr Information: homepage.uni-graz.at/gottfried.kirchengast