Nachhaltige Landwirtschaft ist ein Muss für die Zukunft

10.1.2017Ernährungsveränderungen werden dazu beitragen, dass eine nachhaltigere Landwirtschaft der globalen Nahrungsmittelnachfrage gerecht wirdForscher haben untersucht, wie sich Veränderungen in der Produktionseffizienz und von Ernährungsmustern kombinieren lassen, um die Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen, während die globalen Umweltauswirkungen der Nahrungsmittelproduktion minimiert werden.Der Zuwachs an Produktionseffizienz in der Landwirtschaft stellte sich als unzureichend heraus, um den zukünftigen Nahrungsmittelbedarf zu decken und zusätzliche Umweltbelastungen zu vermeiden, wenn die diätetischen Trends weiterhin auf Basis des BIP wachsen. Eine Veränderung der Konsummuster, einschließlich der Umstellung auf weniger anspruchsvolle Ernährung, würde dazu beitragen, künftige Ernährungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig weitere Umweltbelastungen der Landwirtschaft zu verhindern. Die Verringerung der terrestrischen Tierproduktion bietet erhebliche Vorteile, aber alternative Diäten können auch Umwelt-und Produktions-Kompromisse sein.Die globale Nahrungsmittelproduktion hat die natürlichen Gegebenheiten erheblich verändert, was Auswirkungen auf das Wasser von Flüssen, das Grundwasser und die Nährstoffverschmutzung bis hin zu Lebensraumverlust und Treibhausgasemissionen verursacht. Der gleichzeitige Druck von Globalisierung, Bevölkerungswachstum, Verstädterung und Klimawandel bedeutet, dass die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft in Zukunft eine große Herausforderung sein wird. Eine wachsende und wohlhabendere Weltbevölkerung dürfte diese Auswirkung verstärken und so sind Lösungen erforderlich, um die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren (nachhaltige Intensivierung).In dieser Studie wurde analysiert, inwieweit die landwirtschaftliche Produktivität steigen muss, um den derzeitigen Ressourcenverbrauch und die weltweiten Emissionen aus der Nahrungsmittelproduktion aufrechtzuerhalten. Die Forscher messen "Fußabdruck-Intensität" (ein Verhältnis von Inputs zu Produktproduktion im Verhältnis zur Menge der produzierten Lebensmittel pro Einheit der verwendeten Ressource), mit der potenziellen Umweltbelastung von Wasser, Treibhausgasemissionen, Stickstoff und Land für die Landwirtschaft bis 2050, um die Zunahme der Produktion zu berechnen, die erforderlich wäre, um die Nahrungsmittelnachfrage unter dem gegenwärtigen Muster einer "BIP-basierten" Diät zu erfüllen, die mit der Zunahme von raffiniertem Zucker und Fetten, Ölen und Fleisch und zunehmendem globalen Wohlstand einhergeht.Die Forscher schätzen, dass jährlich 776 Kubikmeter (m3) Wasser, 15,3 Kilogramm (kg) Stickstoff, 299 kg Kohlendioxid (CO2) und 0,85 Hektar (ha) Land benötigt werden, um eine durchschnittliche globale Ernährung für eine Person im Jahr 2015 zu erreichen. Tierische Produkte machen einen Großteil des Wassers (43%), von Stickstoff (58%), Treibhausgasemissionen (74%) und Land (87%) aus.Sie berechneten, dass die Intensität erheblich steigen müsste, um weitere Anstiege der Umweltbelastungen bis 2050 zu verhindern (65% für Wasser, 85% für Stickstoff, 72% für GHG und 97% für Landflächen). Die Forschung hebt hervor, dass die Erhöhung der landwirtschaftlichen Bodenintensität wahrscheinlich nicht ausreicht, um die Ernährungssicherheit zu erreichen und gleichzeitig weitere Umweltbelastungen der Landwirtschaft in der Zukunft zu verhindern. Daher sind Änderungen bei den Verbrauchsgewohnheiten wahrscheinlich notwendig.Die Forscher modellierten, wie verschiedene Arten von alternativer Ernährung dazu beitragen, Ressourcen-Effizienzgewinne zu erreichen. Die untersuchten Diäten beinhalten Mittelmeer-Stil (dh eine Zunahme des Konsums von Obst/ Gemüse / Milch und eine Verringerung des Verbrauchs von Getreide / Rindfleisch), Vegetarier, eine sogenannte "pescatarian" Diät (basierend auf Fisch und Milch für die Proteinzufuhr). Letztlich sind es die Veränderungen des Rindfleischverbrauchs, die den stärksten Einfluss auf die Landnutzung hatten und zu einem starken Anstieg des BIP-basierten Szenarios beitrugen. Eine "mediterran-artige" Diät zeigte Kompromisse bei den Umweltauswirkungen, was die zusätzliche Land- und Treibhausgasnachfrage verringerte, aber zunehmende Anforderungen an Wasser und Stickstoff. Es wurde gezeigt, dass eine vegetarische Ernährung die größten Einsparungen bei den projizierten Umweltauswirkungen aufweist und andere Vorteile bringt, insbesondere für die menschliche Gesundheit: z. B. die Verringerung der "nicht übertragbaren Krankheiten" wie Herzerkrankungen, Diabetes und Krebs.Die Studie konzentriert sich auf eine globale Skala. Die Forscher erkannten, dass es auf nationaler Ebene Daten gibt, die Variabilität in der Ernährung oder Lebensmittel Ungleichheit in den Ländern nicht widerspiegeln. Die Studie untersucht auch nur eine begrenzte Anzahl von zukünftigen Ernährungsszenarien und berücksichtigt nicht die möglichen Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Nichtsdestoweniger liefert die Studie einen Hinweis darauf, wie sich Veränderungen in der Ernährung auf den Energie-, Wasser-, Land- und Nährstoffverbrauch der Nahrungsmittelproduktion weltweit auswirken könnten.Die Forscher nehmen zur Kenntnis, dass lokale kulturelle Präferenzen eine wichtige Rolle bei der Festlegung angemessener Optionen für nachhaltigere Diäten spielen und dass ökonomische Lösungen, die die Umweltkosten eines Nahrungsmittels genauer einbeziehen, eine wichtige Rolle bei der Verlagerung der Ernährungspräferenzen auf nachhaltigere Entscheidungen spielen können. Sie weisen auf die begrenzte Wirkung hin, die die öffentliche Politik auf die Ernährung bis jetzt gehabt hat.Die Forscher meinen, dass die Stagnation der Ernteerträge (oder verminderte Erträge trotz erhöhter Düngemittelnutzung) in vielen landwirtschaftlichen Gebieten, der verminderte Nährstoffgehalt von großvolumigen Getreidepflanzen und eine stärkere Abhängigkeit vom Lebensmittelhandel auf die Notwendigkeit einer neuen Art von Nahrung hindeuten, eine "Revolution", die eine Verschiebung der Konsummuster mit bestehenden Technologien sowie innovative Lösungen, die die landwirtschaftliche Produktion erhöhen, kombinieren müssen.