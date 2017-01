Bild: © Nissan / Fahrerloser Nissan Leaf schleppt Fahrzeuge zum Kai





Nissan Leaf: Fahrerloses Abschleppsystem in Fabrik in Oppama





Das bestehende Logistiksystem der Fabrik macht es notwendig, dass fertige Fahrzeuge vom Ende der Produktionslinie bis zum n Kai der Anlage transportiert werden, wo sie auf Schiffe verladen werden. Die Einführung von IVT wird es Nissan ermöglichen, die Produktionseffizienz zu verbessern.



Da die Versuche des Systems vor ca. einem Jahr begonnen haben, wurden in der Anlage mehr als 1.600 Testläufe durchgeführt. Die gewonnenen Daten wurden genutzt, um sicher zustellen, dass das System zuverlässig arbeitet. Ein Sicherheitssystem und ein fehlersicheres System wurden entwickelt, um potenziellen Risiken oder unerwarteten Bedingungen entgegenzuwirken, die das IVT-System während des autonomen Fahrens, einschließlich widriger Wetterbedingungen und schlechten Lichtverhältnissen, ausgesetzt sein kann. Nissan wird auch weiterhin das System im Werk testen, und wird die Möglichkeit der Umsetzung in anderen Produktionsstätten zu prüfen.



Nissan entwickelt seit Jahrzehnten autonome Antriebstechnik. Im August startete das Unternehmen ProPILOT, eine preisgekrönte einspurige autonome Antriebstechnik für den Autobahn-Einsatz. IVT präsentiert Nissans ganzheitlichen Ansatz zur Mobilität und erweitert die Vorteile von fahrerlosen Technologien über den persönlichen Gebrauch hinaus.



Die durch dieses Projekt gewonnenen Daten und das Know-how werden dazu beitragen, eine breitere Akzeptanz der autonomen Antriebstechnik zu ermöglichen.



Yokohama, Japan - Nissan Motors hat im Dezember ein vollautomatisches Fahrzeugschleppsystem, in seinem Werk Oppama in Betrieb genommen. Damit wird vor Ort gezeigt, was mit Intelligent Vehicle Towing (IVT) möglich ist. Dieses neue Projekt, das Mapping- und Kommunikationstechnologien einsetzt, um ein intelligentes und voll-elektrisches Auto mit Infrastruktur zu verbinden, ist ein Schritt zur Verwirklichung der intelligenten Integration.Das IVT-System nutzt eine modifizierten Nissan LEAF, um Trollies, die fertige Fahrzeuge zwischen bestimmten Be- und Entladestellen in der Anlage tragen, vollends autonom zu schleppen.Anders als bei herkömmlichen automatischen geführten Fahrzeugsystemen zum Transport von Teilen, die oft Schienen oder umfangreichen Einsatz von Magnetbändern erfordern, benötigt dieses System keine spezielle Infrastruktur. Der Schleppwagen ist mit einer Reihe von Kameras und Laserscannern ausgestattet, die Spurmarkierungen, Bordsteine ​​und potenzielle Hindernisse oder Gefahren rund um das Fahrzeug erkennen. Damit kann der Schleppwagen seinen eigenen Standort berechnen und die Route ohne Hilfe zurücklegen. Der Schleppwagen fährt innerhalb der Geschwindigkeitsgrenzen der Fabrik und stoppt automatisch, wenn er ein Hindernis oder eine Gefahr voraussieht, bevor er wieder startet, wenn er festgestellt hat, dass die Straße frei ist.Die Abschlepproute kann leicht verändert werden, um Änderungen in Produktionsprozessen oder Fahrzeugtransportwegen zu ermöglichen. Alle fahrerlosen Abschleppwagen sind mit einer zentralen Verkehrsleittechnik verbunden, die den Standort, die Fahrgeschwindigkeit, die verbleibende Batterie und den Betriebszustand jedes Fahrzeugs überwachen kann. Wenn zwei fahrerlose Abschleppwagen sich an einer Kreuzung treffen, bestimmt der Algorithmus des Steuerungssystems, welches Fahrzeug vor Ort stehen bleibt. Im Notfall kann das System die Fahrzeuge aus der Ferne stoppen.